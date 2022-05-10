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  4. Винченцо ИТАЛЬЯНО: «Нам нужна была победа над Ромой»
Италия
10 мая 2022, 10:41 | Обновлено 10 мая 2022, 10:55
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Винченцо ИТАЛЬЯНО: «Нам нужна была победа над Ромой»

Наставник «Фиорентины» – о борьбе за еврокубковую зону

10 мая 2022, 10:41 | Обновлено 10 мая 2022, 10:55
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Винченцо ИТАЛЬЯНО: «Нам нужна была победа над Ромой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винченцо Итальяно

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал победу над «Ромой» (2:0) в матче 36-го тура Серии A.

«Фиорентине» нужны были эти очки, потому что в последнее время команда нелепо ошибалась. Мы хотели обрести ощущение стабильности. Это был отличный сезон, и, если мы сохраним концентрацию, всем будет трудно нас обыграть. Это первый сезон для нашего проекта, который сильно отличается от того, что было ранее. Это путешествие, и некоторые взлеты и падения в таком случае естественны. Мы заложили фундамент.

Усталость, ментальная и физическая, сейчас есть у всех команд. Мы были недалеко от вершины с начала сезона и хотим там остаться. Кто совершит меньше ошибок, тот и займет место под солнцем», - сказал Итальяно.

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Винченцо Итальяно Рома Рим Фиорентина Фиорентина - Рома Серия A чемпионат Италии по футболу
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Источник DAZN
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