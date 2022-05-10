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  4. Клубы из Бундеслиги и АПЛ следят за фулбеком Шахтера, играющим за Сьон
Украина. Премьер лига
10 мая 2022, 09:50 |
759
0

Клубы из Бундеслиги и АПЛ следят за фулбеком Шахтера, играющим за Сьон

Маркиньос Сиприано, очевидно, летом окончательно перестанет быть «горняком»

10 мая 2022, 09:50 |
759
0
Клубы из Бундеслиги и АПЛ следят за фулбеком Шахтера, играющим за Сьон
Instagram. Маркиньос Сиприано

Бразильский фулбек «Шахтера» Маркиньос Сиприано, который нынешний сезон на правах аренды проводит в швейцарском «Сьоне», привлек внимание ряда клубов из топовых лиг Европы.

Возможностью подписать Сиприано уже интересовались «Герта» и «Штутгарт» из немецкой Бундеслиги, а также «Брентфорд» из английской Премьер-лиги.

У «Сьона» есть опция на выкуп Сиприано у «Шахтера», которая равна 1,5 миллионам евро. Швейцарцы планируют воспользоваться этим условием, чтобы заполучить бразильца в свои ряды на постоянной основе.

Также у «Сьона» есть план, чтобы Маркиньос Сиприано провел в команде еще минимум один сезон, но клуб будет готов немедленно продать бразильца, если получит предложение на 6 миллионов евро с возможностью включения в него ряда дополнительных условий для будущих выплат.

Отметим, что на счету Маркиньоса Сиприано 31 матч за «Сьон» в текущем сезоне, а также 2 голевые передачи.

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Источник AS
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