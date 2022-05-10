Клубы из Бундеслиги и АПЛ следят за фулбеком Шахтера, играющим за Сьон

Бразильский фулбек «Шахтера» Маркиньос Сиприано, который нынешний сезон на правах аренды проводит в швейцарском «Сьоне», привлек внимание ряда клубов из топовых лиг Европы.

Возможностью подписать Сиприано уже интересовались «Герта» и «Штутгарт» из немецкой Бундеслиги, а также «Брентфорд» из английской Премьер-лиги.

У «Сьона» есть опция на выкуп Сиприано у «Шахтера», которая равна 1,5 миллионам евро. Швейцарцы планируют воспользоваться этим условием, чтобы заполучить бразильца в свои ряды на постоянной основе.

Также у «Сьона» есть план, чтобы Маркиньос Сиприано провел в команде еще минимум один сезон, но клуб будет готов немедленно продать бразильца, если получит предложение на 6 миллионов евро с возможностью включения в него ряда дополнительных условий для будущих выплат.

Отметим, что на счету Маркиньоса Сиприано 31 матч за «Сьон» в текущем сезоне, а также 2 голевые передачи.