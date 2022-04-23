Сьон начал переговоры с Шахтером по трансферу защитника

«Сьон» начал переговоры с «Шахтером» по поводу выкупа контракта левого фулбека Маркиньоса Сиприано, который с лета минувшего года выступает за швейцарскую команду на правах аренды.

В договоре прописана опция выкупа, которая составляет 1,5 миллиона евро, однако «Сьон» настроен добиться снижения цены, рассчитывая использовать в качестве аргумента войну в Украине.

В дальнейшем «Сьон» нацелен перепродать Сиприано в другой клуб, получив на этом мгновенную выгоду. Интерес к футболисту проявляют клубы из Англии, Бельгии, Германии и Франции. Ожидается, что швейцарцы смогут претендовать на получение за Маркиньоса Сиприано от 4 до 6 миллионов евро.

Контракт Сиприано с «Шахтером» рассчитан до 2023 года, однако источник подчеркивает, что если трансфер бразильца в «Сьон» не будет согласован, то, скорее всего, Маркиньос покинет стан «горняков» летом в качестве свободного агента. Что правда, благодаря какому механизму это может состояться – неизвестно, так как УЕФА и ФИФА ранее обещали украинским клубам не допустить ухода футболистов без выплат компенсаций другими клубами.

В нынешнем сезоне Маркиньос Сиприано провел за «Сьон» 28 матчей во всех турнирах, записал в актив 1 голевую передачу.