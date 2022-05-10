Гвардиола вскоре продлит контракт с Ман Сити
Клуб подготовил соглашение до 2025 года
«Манчестер Сити» ведет переговоры с Пепом Гвардиолой о продлении контракта.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, стороны обсуждают соглашение, которое будет истекать 31 июня 2025 года.
Действующий контракт Пепа с «горожанами» истекает летом 2023 года.
В этом сезоне Гвардиола с «Ман Сити» претендует на очередной титул чемпионов Англии. В Лиге чемпионов команда остановилась на стадии полуфинала, уступив «Реалу».
Ранее сообщалось, что «Сити» договорился о переходе форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда.
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