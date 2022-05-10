Гвардиола вскоре продлит контракт с Ман Сити

«Манчестер Сити» ведет переговоры с Пепом Гвардиолой о продлении контракта.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, стороны обсуждают соглашение, которое будет истекать 31 июня 2025 года.

Действующий контракт Пепа с «горожанами» истекает летом 2023 года.

В этом сезоне Гвардиола с «Ман Сити» претендует на очередной титул чемпионов Англии. В Лиге чемпионов команда остановилась на стадии полуфинала, уступив «Реалу».

Ранее сообщалось, что «Сити» договорился о переходе форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда.