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  4. Гвардиола вскоре продлит контракт с Ман Сити
Англия
10 мая 2022, 09:46 |
108
0

Гвардиола вскоре продлит контракт с Ман Сити

Клуб подготовил соглашение до 2025 года

10 мая 2022, 09:46 |
108
0
Гвардиола вскоре продлит контракт с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» ведет переговоры с Пепом Гвардиолой о продлении контракта.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, стороны обсуждают соглашение, которое будет истекать 31 июня 2025 года.

Действующий контракт Пепа с «горожанами» истекает летом 2023 года. 

В этом сезоне Гвардиола с «Ман Сити» претендует на очередной титул чемпионов Англии. В Лиге чемпионов команда остановилась на стадии полуфинала, уступив «Реалу».

Ранее сообщалось, что «Сити» договорился о переходе форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда.

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Источник твиттер Николо Скиры
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