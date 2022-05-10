Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал вскоре подпишет лидера Лестера
Англия
10 мая 2022, 08:42 |
917
0

Арсенал вскоре подпишет лидера Лестера

Лондонский клуб усилит состав Юри Тилемансом

10 мая 2022, 08:42 |
917
0
Арсенал вскоре подпишет лидера Лестера
Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» работает над трансфером полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса.

Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб находится на заключительной стадии. Сумма сделки может составить порядка 40 млн евро.

Напомним, 24-летний Тилеманс перешел в «Лестер» в январе 2019 года. 

В текущем сезоне бельгиец провел 29 матчей в АПЛ, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет купить хавбека «Лейпцига» Кристофера Нкунку.

 

По теме:
Клубы из Бундеслиги и АПЛ следят за фулбеком Шахтера, играющим за Сьон
Вест Хэм определился с заменой для Андрея Ярмоленко
У Зинченко будет звездный партнер! Холанд прошел медосмотр в Ман Сити
Арсенал Лондон Юри Тилеманс Лестер трансферы АПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Daily Mail
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров рассказал, где бы он хотел продолжить тренерскую карьеру
Футбол | 09 мая 2022, 12:04 7
Ребров рассказал, где бы он хотел продолжить тренерскую карьеру
Ребров рассказал, где бы он хотел продолжить тренерскую карьеру

Наставник «Аль-Айна» не против вернуться в Украину

Вратарь Эвертона: «Самоотверженность Миколенко не имеет равных»
Футбол | 09 мая 2022, 10:25 3
Вратарь Эвертона: «Самоотверженность Миколенко не имеет равных»
Вратарь Эвертона: «Самоотверженность Миколенко не имеет равных»

Джордан Пикфорд похвалил украинца

ВИДЕО. Специфические элементы игры. Сборная Украины собирается в Германию
Футбол | 10.05.2022, 02:00
ВИДЕО. Специфические элементы игры. Сборная Украины собирается в Германию
ВИДЕО. Специфические элементы игры. Сборная Украины собирается в Германию
Реал снова отправит Лунина в аренду
Футбол | 09.05.2022, 21:42
Реал снова отправит Лунина в аренду
Реал снова отправит Лунина в аренду
Сборную Эквадора могут исключить из ЧМ-2022. Что случилось?
Футбол | 10.05.2022, 03:42
Сборную Эквадора могут исключить из ЧМ-2022. Что случилось?
Сборную Эквадора могут исключить из ЧМ-2022. Что случилось?
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 400 «хороших русских», 1 вертолет и 1 катер
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 400 «хороших русских», 1 вертолет и 1 катер
08.05.2022, 11:41 1
Война
Альварес проиграл второй раз. Делал мало, много позировал, но мало атаковал
Альварес проиграл второй раз. Делал мало, много позировал, но мало атаковал
08.05.2022, 13:16 5
Бокс
Боруссия М – сборная Украины. Какие каналы покажут матч в прямом эфире
Боруссия М – сборная Украины. Какие каналы покажут матч в прямом эфире
08.05.2022, 13:50 1
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «В среду нас ждет очередной финал»
Пеп ГВАРДИОЛА: «В среду нас ждет очередной финал»
09.05.2022, 02:40
Футбол
Арестович жестко объяснил, почему Украина утратила контроль над Херсоном
Арестович жестко объяснил, почему Украина утратила контроль над Херсоном
08.05.2022, 23:01 35
Война
Шедевр Миколенко, дебют Лунина, ассист Зинченко и апсет Канело
Шедевр Миколенко, дебют Лунина, ассист Зинченко и апсет Канело
09.05.2022, 05:50
Футбол
Виталий Миколенко забил гол-шедевр за Эвертон в ворота Лестера!
Виталий Миколенко забил гол-шедевр за Эвертон в ворота Лестера!
08.05.2022, 16:10 8
Футбол
Альварес попросил реванш с Биволом, тот согласен
Альварес попросил реванш с Биволом, тот согласен
08.05.2022, 08:55 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем