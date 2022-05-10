Арсенал вскоре подпишет лидера Лестера

«Арсенал» работает над трансфером полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса.

Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб находится на заключительной стадии. Сумма сделки может составить порядка 40 млн евро.

Напомним, 24-летний Тилеманс перешел в «Лестер» в январе 2019 года.

В текущем сезоне бельгиец провел 29 матчей в АПЛ, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет купить хавбека «Лейпцига» Кристофера Нкунку.