Англия10 мая 2022, 08:42 |
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Арсенал вскоре подпишет лидера Лестера
Лондонский клуб усилит состав Юри Тилемансом
10 мая 2022, 08:42 |
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«Арсенал» работает над трансфером полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса.
Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб находится на заключительной стадии. Сумма сделки может составить порядка 40 млн евро.
Напомним, 24-летний Тилеманс перешел в «Лестер» в январе 2019 года.
В текущем сезоне бельгиец провел 29 матчей в АПЛ, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет купить хавбека «Лейпцига» Кристофера Нкунку.
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