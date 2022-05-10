На 10 мая в немецком Менхенгладбахе запланированы медиамероприятия сборной Украины по футболу, которая проведет на следующий день товарищеский матч против «Боруссии» М.

В 19:30 по Киеву начнется пресс-конференция главного тренера сборной Украины Александра Петракова и игрока команды.

Сразу после пресс-конференции, в 20:00 по Киеву, начнется предматчевая тренировка национальной команды, которая будет полностью открыта для представителей СМИ.

Пресс-конференция Петракова в Германии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция