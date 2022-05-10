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Чемпионат мира
10 мая 2022, 08:19 | Обновлено 10 мая 2022, 08:29
221
0

Пресс-конференция Петракова в Германии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 мая в 19:30 пройдет пресс-конференция наставника сборной Украины

10 мая 2022, 08:19 | Обновлено 10 мая 2022, 08:29
221
0
Пресс-конференция Петракова в Германии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ. Александр Петраков

На 10 мая в немецком Менхенгладбахе запланированы медиамероприятия сборной Украины по футболу, которая проведет на следующий день товарищеский матч против «Боруссии» М.

В 19:30 по Киеву начнется пресс-конференция главного тренера сборной Украины Александра Петракова и игрока команды. 

Сразу после пресс-конференции, в 20:00 по Киеву, начнется предматчевая тренировка национальной команды, которая будет полностью открыта для представителей СМИ.

Пресс-конференция Петракова в Германии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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