Пресс-конференция Петракова в Германии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
10 мая в 19:30 пройдет пресс-конференция наставника сборной Украины
На 10 мая в немецком Менхенгладбахе запланированы медиамероприятия сборной Украины по футболу, которая проведет на следующий день товарищеский матч против «Боруссии» М.
В 19:30 по Киеву начнется пресс-конференция главного тренера сборной Украины Александра Петракова и игрока команды.
Сразу после пресс-конференции, в 20:00 по Киеву, начнется предматчевая тренировка национальной команды, которая будет полностью открыта для представителей СМИ.
Пресс-конференция Петракова в Германии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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