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  4. Моуриньо выиграл лишь 1 матч из последних шести игр
Италия
10 мая 2022, 07:36 |
174
0

Моуриньо выиграл лишь 1 матч из последних шести игр

«Рома» проваливает конец сезона

10 мая 2022, 07:36 |
174
0
Моуриньо выиграл лишь 1 матч из последних шести игр
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Рома» на выезде уступила «Фиорентине» (0:2).

Подопечные Жозе Моуриньо одержали лишь одну победу в последних шести матчах во всех турнирах. С 18 апреля римляне трижды потерпели поражение, дважды проиграли и один раз победили.

В следующем матче «Рома» примет «Венецию» – это случится 14 мая.

В таблице Серии А «Рома» за 2 тура до конца сезона занимает 6-е место, набрав 59 очков. Столько же у «Фиорентины» и «Аталанты».

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Источник Sport.ua
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