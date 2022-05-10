Моуриньо выиграл лишь 1 матч из последних шести игр

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Рома» на выезде уступила «Фиорентине» (0:2).

Подопечные Жозе Моуриньо одержали лишь одну победу в последних шести матчах во всех турнирах. С 18 апреля римляне трижды потерпели поражение, дважды проиграли и один раз победили.

В следующем матче «Рома» примет «Венецию» – это случится 14 мая.

В таблице Серии А «Рома» за 2 тура до конца сезона занимает 6-е место, набрав 59 очков. Столько же у «Фиорентины» и «Аталанты».