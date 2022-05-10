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  4. Барселона в ближайшее время продаст Коутиньо
Испания
10 мая 2022, 07:25 |
503
0

Барселона в ближайшее время продаст Коутиньо

«Астон Вилла» выкупит бразильца

10 мая 2022, 07:25 |
503
0
Барселона в ближайшее время продаст Коутиньо
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник Филиппе Коутиньо, скорее всего, останется в «Астон Вилле» на постоянной основе.

Как сообщает Mundo Deportivo, английский клуб имел право выкупить арендованного у «Барселоны» футболиста за 40 миллионов евро, однако каталонцы в итоге близки к тому, чтобы согласиться продать бразильца за 15-20 млн евро.

«Блауграна» хочет снизить финансовую нагрузку, связанную с высокой зарплатой игрока.

В АПЛ Коутиньо провел 15 игр и забил 4 мяча.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард доволен, как Коутиньо играет за клуб.

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Источник El Mundo Deportivo
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