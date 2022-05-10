Барселона в ближайшее время продаст Коутиньо

Полузащитник Филиппе Коутиньо, скорее всего, останется в «Астон Вилле» на постоянной основе.

Как сообщает Mundo Deportivo, английский клуб имел право выкупить арендованного у «Барселоны» футболиста за 40 миллионов евро, однако каталонцы в итоге близки к тому, чтобы согласиться продать бразильца за 15-20 млн евро.

«Блауграна» хочет снизить финансовую нагрузку, связанную с высокой зарплатой игрока.

В АПЛ Коутиньо провел 15 игр и забил 4 мяча.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард доволен, как Коутиньо играет за клуб.