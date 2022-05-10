Барселона в ближайшее время продаст Коутиньо
«Астон Вилла» выкупит бразильца
Полузащитник Филиппе Коутиньо, скорее всего, останется в «Астон Вилле» на постоянной основе.
Как сообщает Mundo Deportivo, английский клуб имел право выкупить арендованного у «Барселоны» футболиста за 40 миллионов евро, однако каталонцы в итоге близки к тому, чтобы согласиться продать бразильца за 15-20 млн евро.
«Блауграна» хочет снизить финансовую нагрузку, связанную с высокой зарплатой игрока.
В АПЛ Коутиньо провел 15 игр и забил 4 мяча.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард доволен, как Коутиньо играет за клуб.
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