Англия09 мая 2022, 15:54 | Обновлено 09 мая 2022, 16:10
206
0
Стивен ДЖЕРРАРД: «Хотим, чтобы Коутиньо остался в Астон Вилле»
Арендованный хавбек нужен главному тренеру
09 мая 2022, 15:54 | Обновлено 09 мая 2022, 16:10
206
0
Наставник «Астон Виллы» Стивен Джеррард заявил, что хотел бы, чтобы бразильский хавбек Филиппе Коутиньо, права на которого принадлежат «Барселоне», остался в команде.
«Конечно, мы хотим, чтобы Коутиньо остался с нами», - сказал Джеррард.
Отметим, что Коутиньо сыграл за «Астон Виллу» 15 матчей в АПЛ, забил 4 мяча и сделал 3 результативных передачи.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 мая 2022, 12:04 7
Наставник «Аль-Айна» не против вернуться в Украину
Футбол | 09 мая 2022, 10:25 3
Джордан Пикфорд похвалил украинца
Футбол | 09.05.2022, 14:18
Футбол | 08.05.2022, 19:10
Футбол | 08.05.2022, 19:55
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.05.2022, 05:50
08.05.2022, 13:50 1
08.05.2022, 08:30
07.05.2022, 21:24 8
07.05.2022, 17:17 12
08.05.2022, 21:14
07.05.2022, 19:48 12
08.05.2022, 14:10 3