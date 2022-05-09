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Англия
09 мая 2022, 15:54 | Обновлено 09 мая 2022, 16:10
206
0

Стивен ДЖЕРРАРД: «Хотим, чтобы Коутиньо остался в Астон Вилле»

Арендованный хавбек нужен главному тренеру

09 мая 2022, 15:54 | Обновлено 09 мая 2022, 16:10
206
0
Стивен ДЖЕРРАРД: «Хотим, чтобы Коутиньо остался в Астон Вилле»
Getty Images/Global Images Ukraine. Филиппе Коутиньо

Наставник «Астон Виллы» Стивен Джеррард заявил, что хотел бы, чтобы бразильский хавбек Филиппе Коутиньо, права на которого принадлежат «Барселоне», остался в команде.

«Конечно, мы хотим, чтобы Коутиньо остался с нами», - сказал Джеррард.

Отметим, что Коутиньо сыграл за «Астон Виллу» 15 матчей в АПЛ, забил 4 мяча и сделал 3 результативных передачи.

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Стивен Джеррард Астон Вилла Филиппе Коутиньо
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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