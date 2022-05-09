Стивен ДЖЕРРАРД: «Хотим, чтобы Коутиньо остался в Астон Вилле»

Наставник «Астон Виллы» Стивен Джеррард заявил, что хотел бы, чтобы бразильский хавбек Филиппе Коутиньо, права на которого принадлежат «Барселоне», остался в команде.

«Конечно, мы хотим, чтобы Коутиньо остался с нами», - сказал Джеррард.

Отметим, что Коутиньо сыграл за «Астон Виллу» 15 матчей в АПЛ, забил 4 мяча и сделал 3 результативных передачи.