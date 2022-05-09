Манчестер Сити повесил ценник на Бернарду Силву

«Манчестер Сити» не хочет во время летнего трансферного окна терять Бернарду Силва. Однако если чемпионы Англии получат предложение в размере 100 миллионов евро, то будут готовы отпустить ключевого хавбека.

Интерес к Бернарду Силве проявляет «Барселона». Однако столь высокая цена может отпугнуть и каталонцев, и других потенциальных покупателей.

В нынешнем сезоне на счету Бернарду Силвы 13 голов и 6 ассистов в 37 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Transfermarkt оценивает 27-летнего португальца в 75 миллионов евро.