Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити повесил ценник на Бернарду Силву
Англия
09 мая 2022, 23:55 |
443
0

Манчестер Сити повесил ценник на Бернарду Силву

Покупателям придется отдать 100 миллионов евро

09 мая 2022, 23:55 |
443
0
Манчестер Сити повесил ценник на Бернарду Силву
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

«Манчестер Сити» не хочет во время летнего трансферного окна терять Бернарду Силва. Однако если чемпионы Англии получат предложение в размере 100 миллионов евро, то будут готовы отпустить ключевого хавбека.

Интерес к Бернарду Силве проявляет «Барселона». Однако столь высокая цена может отпугнуть и каталонцев, и других потенциальных покупателей.

В нынешнем сезоне на счету Бернарду Силвы 13 голов и 6 ассистов в 37 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Transfermarkt оценивает 27-летнего португальца в 75 миллионов евро.

По теме:
ФОТО. Зинченко потренировался с 10-летним украинским беженцем
У Зинченко будет звездный партнер! Холанд прошел медосмотр в Ман Сити
Хосеп ГВАРДИОЛА: «Все в этой стране хотят, чтобы титул выиграл Ливерпуль»
Бернарду Силва Манчестер Сити Барселона
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Эвертон смакует крутой гол Миколенко в матче АПЛ
Футбол | 09 мая 2022, 19:25 1
ВИДЕО. Эвертон смакует крутой гол Миколенко в матче АПЛ
ВИДЕО. Эвертон смакует крутой гол Миколенко в матче АПЛ

В клубе не могут нарадоваться удару украинца

ФОТО. Сборная Украины готовится к матчу против Боруссии М
Футбол | 09 мая 2022, 21:55 0
ФОТО. Сборная Украины готовится к матчу против Боруссии М
ФОТО. Сборная Украины готовится к матчу против Боруссии М

Во вторник команда вылетит в Германию

Юрий ВЕРНИДУБ: «Мое будущее в Шерифе? Мне сложно ответить на этот вопрос»
Футбол | 09.05.2022, 20:40
Юрий ВЕРНИДУБ: «Мое будущее в Шерифе? Мне сложно ответить на этот вопрос»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Мое будущее в Шерифе? Мне сложно ответить на этот вопрос»
Вратарь Эвертона: «Самоотверженность Миколенко не имеет равных»
Футбол | 09.05.2022, 10:25
Вратарь Эвертона: «Самоотверженность Миколенко не имеет равных»
Вратарь Эвертона: «Самоотверженность Миколенко не имеет равных»
Атлетико – Реал – 1:0. Как дебютировал Лунин. Видео гола и обзор матча
Футбол | 09.05.2022, 00:59
Атлетико – Реал – 1:0. Как дебютировал Лунин. Видео гола и обзор матча
Атлетико – Реал – 1:0. Как дебютировал Лунин. Видео гола и обзор матча
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВСУ совершают контрнаступательные действия в Запорожской области
ВСУ совершают контрнаступательные действия в Запорожской области
08.05.2022, 13:46
Война
Андрей ШЕВЧЕНКО: «С Кристен Пазик чувствую себя защищенным и любимым»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «С Кристен Пазик чувствую себя защищенным и любимым»
08.05.2022, 14:10 3
Футбол
ВИДЕО. Нокаут года! Майкл Чендлер фронт-киком чуть не убил Тони Фергюсона
ВИДЕО. Нокаут года! Майкл Чендлер фронт-киком чуть не убил Тони Фергюсона
08.05.2022, 06:45 4
MMA
Лунин пропустил с пенальти. Атлетико выиграл мадридское дерби у Реала
Лунин пропустил с пенальти. Атлетико выиграл мадридское дерби у Реала
08.05.2022, 23:59 2
Футбол
Михаил МУДРИК: «Что-то сегодня нелетная погода»
Михаил МУДРИК: «Что-то сегодня нелетная погода»
09.05.2022, 14:18 1
Война
Виталий Миколенко забил гол-шедевр за Эвертон в ворота Лестера!
Виталий Миколенко забил гол-шедевр за Эвертон в ворота Лестера!
08.05.2022, 16:10 8
Футбол
Стало известно, почему Лэмпард заменил Миколенко
Стало известно, почему Лэмпард заменил Миколенко
08.05.2022, 19:55
Футбол
Большой апсет. Сауль Альварес проиграл Биволу по очкам
Большой апсет. Сауль Альварес проиграл Биволу по очкам
08.05.2022, 07:41 16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем