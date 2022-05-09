Манчестер Сити повесил ценник на Бернарду Силву
Покупателям придется отдать 100 миллионов евро
«Манчестер Сити» не хочет во время летнего трансферного окна терять Бернарду Силва. Однако если чемпионы Англии получат предложение в размере 100 миллионов евро, то будут готовы отпустить ключевого хавбека.
Интерес к Бернарду Силве проявляет «Барселона». Однако столь высокая цена может отпугнуть и каталонцев, и других потенциальных покупателей.
В нынешнем сезоне на счету Бернарду Силвы 13 голов и 6 ассистов в 37 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Transfermarkt оценивает 27-летнего португальца в 75 миллионов евро.
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