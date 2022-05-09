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  4. ВИДЕО. Бекхэм сыграл в футбол с лидером сезона в Формуле-1
Формула 1
09 мая 2022, 23:38 |
191
0

ВИДЕО. Бекхэм сыграл в футбол с лидером сезона в Формуле-1

Шарль Леклер показал свое футбольное мастерство

09 мая 2022, 23:38 |
191
0
ВИДЕО. Бекхэм сыграл в футбол с лидером сезона в Формуле-1
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бекхэм

Вчера в Формуле-1 состоялось Гран-При Майами, которое посетили многие звезды спорта. Был среди них и Дэвид Бекхэм.

Он зашел в гости к лидеру сезона, пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру. Они провели небольшую тренировку с футбольным мячом:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Дэвид Бекхэм Шарль Леклер видео Формула-1
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Источник ESPN
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