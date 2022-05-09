Формула 109 мая 2022, 23:38 |
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ВИДЕО. Бекхэм сыграл в футбол с лидером сезона в Формуле-1
Шарль Леклер показал свое футбольное мастерство
09 мая 2022, 23:38 |
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Вчера в Формуле-1 состоялось Гран-При Майами, которое посетили многие звезды спорта. Был среди них и Дэвид Бекхэм.
Он зашел в гости к лидеру сезона, пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру. Они провели небольшую тренировку с футбольным мячом:
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