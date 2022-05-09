ВИДЕО. Бекхэм сыграл в футбол с лидером сезона в Формуле-1

Вчера в Формуле-1 состоялось Гран-При Майами, которое посетили многие звезды спорта. Был среди них и Дэвид Бекхэм.

Он зашел в гости к лидеру сезона, пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру. Они провели небольшую тренировку с футбольным мячом: