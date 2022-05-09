Чемпионат мира09 мая 2022, 21:55 |
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ФОТО. Сборная Украины готовится к матчу против Боруссии М
Во вторник команда вылетит в Германию
09 мая 2022, 21:55 |
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Сборная Украины продолжает работать в Словении в рамках подготовки к матчу отбора плей-офф ЧМ-2022 против Шотландии.
Во вторник команда вылетит в Германию, где 11 мая проведет контрольный матч с «Боруссией» Менхенгладбах.
Сегодня две тренировки провели все, кроме хавбеков Виктора Цыганкова и Алексея Гуцуляка. Они продолжают восстанавливаться после травм.
Перед тренировкой сборная провела командную фотосессию с флагами Украины.
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