ФОТО. Сборная Украины готовится к матчу против Боруссии М

Сборная Украины продолжает работать в Словении в рамках подготовки к матчу отбора плей-офф ЧМ-2022 против Шотландии.

Во вторник команда вылетит в Германию, где 11 мая проведет контрольный матч с «Боруссией» Менхенгладбах.

Сегодня две тренировки провели все, кроме хавбеков Виктора Цыганкова и Алексея Гуцуляка. Они продолжают восстанавливаться после травм.

Перед тренировкой сборная провела командную фотосессию с флагами Украины.