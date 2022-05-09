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  4. ФОТО. Сборная Украины готовится к матчу против Боруссии М
Чемпионат мира
09 мая 2022, 21:55 |
930
0

ФОТО. Сборная Украины готовится к матчу против Боруссии М

Во вторник команда вылетит в Германию

09 мая 2022, 21:55 |
930
0
ФОТО. Сборная Украины готовится к матчу против Боруссии М
uaf.ua

Сборная Украины продолжает работать в Словении в рамках подготовки к матчу отбора плей-офф ЧМ-2022 против Шотландии.

Во вторник команда вылетит в Германию, где 11 мая проведет контрольный матч с «Боруссией» Менхенгладбах.

Сегодня две тренировки провели все, кроме хавбеков Виктора Цыганкова и Алексея Гуцуляка. Они продолжают восстанавливаться после травм.

Перед тренировкой сборная провела командную фотосессию с флагами Украины.

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сборная Украины по футболу Боруссия Менхенгладбах Виктор Цыганков Алексей Гуцуляк
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Источник Украинская ассоциация футбола
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