Моуриньо определился с главной трансферной целью Ромы на лето
«Волки» попытаются подписать Гонсалу Гедеша из «Валенсии»
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо определился со своей приоритетной трансферной целью на летнее трансферное окно. Он просит руководство клуба подписать вингера «Валенсии» Гонсалу Гедеша.
Представители клубов начнут переговоры в ближайшие недели. «Валенсия» хочет получить за своего игрока 35 – 40 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету Гедеша 13 голов и 6 ассистов в 39 матчах за «Валенсию» во всех турнирах. Контракт действует до лета 2023 года, что упрощает для «Ромы» задачу подписать 25-летнего португальца.
Сегодня «Рома» в 36-м туре Серии А сыграет с «Фиорентиной».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Несчастный случай произошел во время матча «Кавальерс» против «Россонери»
Главный тренер «Эвертона» – о победе над «Лестером»