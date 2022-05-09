Ян ОБЛАК: «Победа над Реалом – большой шаг к нашей цели»

29-летний голкипер «Атлетико» Ян Облак прокомментировал победу над «Реалом» (1:0) в матче 35-го тура Ла Лиги

«Очень важная победа для «Атлетико» в очень сложном матче. «Реал» приехал в статусе чемпиона, они играли очень хорошо и хотели заработать три очка.

Я доволен победой, но в борьбе за выход в Лигу чемпионов осталось три еще игры. Победа над «Реалом» – это большой шаг к нашей цели», - сказал Облак.