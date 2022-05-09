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  4. ХАВИ: «Уже точно знаю, кто летом покинет Барселону»
Испания
09 мая 2022, 17:17 | Обновлено 09 мая 2022, 18:37
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0

ХАВИ: «Уже точно знаю, кто летом покинет Барселону»

Наставник каталонцев рассказал о планах на трансферное окно

09 мая 2022, 17:17 | Обновлено 09 мая 2022, 18:37
801
0
ХАВИ: «Уже точно знаю, кто летом покинет Барселону»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави заявил, что во время летнего трансферного окна клуб покинут несколько игроков.

«Я уже точно знаю, кто нас покинет летом. Решение клуба, скорее всего, уже не изменится. Я всегда предельно честен с игроками и их положением в клубе.

На нас сильно влияет финансовая составляющая. Несмотря на уход, я по-прежнему буду рассчитывать на этих игроков в оставшихся матчах», - сказал Хави.

Ранее сообщалось, что «Барселона» согласовала контракт с Аспиликуэтой.

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Источник Mundo Deportivo
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