Барселона согласовала контракт с Аспиликуэтой
Стороны договорились о заключении двухлетнего соглашения
Каталонская «Барселона» согласовала условия личного контракта с испанским защитником лондонского «Челси» Сесаром Аспиликуэтой.
Стороны договорились о заключении двухлетнего контракта, по которому футболист будет зарабатывать 13 млн евро за сезон.
«Барселона» хотела заполучить Аспиликуэту бесплатным агентом летом 2022 года, однако в контракте 32-летнего футболиста сработал пункт, продливший сотрудничество игрока с «Челси» еще на сезон.
Ранее сообщалось, что «Барселона» работает над трансфером Кулибали.
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