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Испания
07 мая 2022, 16:57 | Обновлено 07 мая 2022, 17:01
223
0

Барселона согласовала контракт с Аспиликуэтой

Стороны договорились о заключении двухлетнего соглашения

07 мая 2022, 16:57 | Обновлено 07 мая 2022, 17:01
223
0
Барселона согласовала контракт с Аспиликуэтой
Getty Images/Global Images Ukraine. Сесар Аспиликуэта

Каталонская «Барселона» согласовала условия личного контракта с испанским защитником лондонского «Челси» Сесаром Аспиликуэтой.

Стороны договорились о заключении двухлетнего контракта, по которому футболист будет зарабатывать 13 млн евро за сезон.

«Барселона» хотела заполучить Аспиликуэту бесплатным агентом летом 2022 года, однако в контракте 32-летнего футболиста сработал пункт, продливший сотрудничество игрока с «Челси» еще на сезон.

Ранее сообщалось, что «Барселона» работает над трансфером Кулибали.

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Источник As-roma.ru
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