Барселона согласовала контракт с Аспиликуэтой

Каталонская «Барселона» согласовала условия личного контракта с испанским защитником лондонского «Челси» Сесаром Аспиликуэтой.

Стороны договорились о заключении двухлетнего контракта, по которому футболист будет зарабатывать 13 млн евро за сезон.

«Барселона» хотела заполучить Аспиликуэту бесплатным агентом летом 2022 года, однако в контракте 32-летнего футболиста сработал пункт, продливший сотрудничество игрока с «Челси» еще на сезон.

Ранее сообщалось, что «Барселона» работает над трансфером Кулибали.