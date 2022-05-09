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Украина. Премьер лига
09 мая 2022, 16:57 | Обновлено 09 мая 2022, 17:04
315
0

Самым дисциплинированным футболистом УПЛ-2021/22 стал Александр Караваев

Динамовец не заработал ни одного предупреждения в 18 проведенных матчах

09 мая 2022, 16:57 | Обновлено 09 мая 2022, 17:04
315
0
Самым дисциплинированным футболистом УПЛ-2021/22 стал Александр Караваев
ФК Динамо. Александр Караваев

Среди всех футболистов, проведших в сезоне-2021/22 не менее двух третей матчей, только 21 на протяжении всей турнирной дистанции не заработали ни одной желтой карточки. Из этой своего рода отряда джентльменов наибольшее количество встреч отыграл защитник «Динамо» Александр Караваев - 18, который таким образом и удостоился звания самого дисциплинированного игрока чемпионата.

Среди голкиперов пальму первенства поделили проведшие по 12 матчей Евгений Гальчук («Ингулец»), Олег Кудрик («Мариуполь») и Анатолий Трубин («Шахтер»). А среди легионеров наиболее дисциплинированным оказался израильский хавбек горняков Манор Соломон, не получивший ни одного предупреждения в 16 играх.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, не имевшие штрафа в сезоне-2021/22 (не менее 14 матчей)

 

Игрок

Клуб

Матчи

1.

Александр КАРАВАЕВ

Динамо

18

2.

Сергей БУЛЕЦА

Заря

16

 

Виталий ЕРМАКОВ

Металлист 1925

16

 

Манор СОЛОМОН

Шахтер

16

5.

Дмитрий БИЛОНОГ

Минай

15

 

Владимир ЧЕСНАКОВ

Ворскла

15

 

ШИНА

Львов

15

8.

Роберт ГЕГЕДОШ

Верес

14

 

Николай МАТВИЕНКО

Шахтер

14

 

Евгений ПАСИЧ

Верес

14

 

Марио ЧУЖЕ

Днепр-1

14

 

 

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Источник Sport.ua
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