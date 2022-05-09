Самым дисциплинированным футболистом УПЛ-2021/22 стал Александр Караваев

Среди всех футболистов, проведших в сезоне-2021/22 не менее двух третей матчей, только 21 на протяжении всей турнирной дистанции не заработали ни одной желтой карточки. Из этой своего рода отряда джентльменов наибольшее количество встреч отыграл защитник «Динамо» Александр Караваев - 18, который таким образом и удостоился звания самого дисциплинированного игрока чемпионата.

Среди голкиперов пальму первенства поделили проведшие по 12 матчей Евгений Гальчук («Ингулец»), Олег Кудрик («Мариуполь») и Анатолий Трубин («Шахтер»). А среди легионеров наиболее дисциплинированным оказался израильский хавбек горняков Манор Соломон, не получивший ни одного предупреждения в 16 играх.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, не имевшие штрафа в сезоне-2021/22 (не менее 14 матчей)