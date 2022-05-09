Мудрик прокомментировал возвращение в общую группу сборной Украины

Вингер «Шахтера» и сборной Украины Михаил Мудрик поделился впечатлениями от тренировочного процесса в Словении.



«Ожидая этого момента, хотелось вернуться к тренировкам в общей группе. Все хорошо, очень спасибо нашим врачам, тренеру по физподготовке. Они помогли мне поскорее восстановиться.



В Словении все на самом высоком уровне, есть необходимые условия для тренировок и подготовки к матчу. Что касается вечерней двусторонней игры, то это обычное дело, еще одна тренировка. В футбол играть всегда лучше, чем тренироваться», – сказал Мудрик.

