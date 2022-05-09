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Чемпионат мира
09 мая 2022, 13:19 |
193
0

Мудрик прокомментировал возвращение в общую группу сборной Украины

Игрок «Шахтера» восстановился после небольшого повреждения

09 мая 2022, 13:19 |
193
0
Мудрик прокомментировал возвращение в общую группу сборной Украины
УАФ. Михаил Мудрик

Вингер «Шахтера» и сборной Украины Михаил Мудрик поделился впечатлениями от тренировочного процесса в Словении.
 
«Ожидая этого момента, хотелось вернуться к тренировкам в общей группе. Все хорошо, очень спасибо нашим врачам, тренеру по физподготовке. Они помогли мне поскорее восстановиться.
 
В Словении все на самом высоком уровне, есть необходимые условия для тренировок и подготовки к матчу. Что касается вечерней двусторонней игры, то это обычное дело, еще одна тренировка. В футбол играть всегда лучше, чем тренироваться», – сказал Мудрик.
 

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ВИДЕО. Тренировка сборной Украины. Мудрик вернулся в общую группу
сборная Украины по футболу ЧМ-2022 по футболу Михаил Мудрик
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Источник Украинская ассоциация футбола
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