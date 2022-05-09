Вратарь Эвертона: «Самоотверженность Миколенко не имеет равных»
Джордан Пикфорд похвалил украинца
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко отметился голом в матче 36-го тура АПЛ против «Лестера» (2:1). Одноклубник украинца, вратарь Джордан Пикфорд похвалил действия своего одноклубника.
«Наконец-то победа на выезде. Кажется, прошла целая вечность с тех пор, как мы последний раз выиграли на выезде.
Миколенко? Он пришел к нам и сразу выучил английский, он отличный парень, и отношение к работе у него на высоте. Его самоотверженность не имеет равных», - сказал Пикфорд.
Отметим, что Миколенко стал пятым украинцем, который забил в АПЛ.
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