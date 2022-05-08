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  4. Миколенко стал пятым украинцем, который забил в АПЛ
Англия
08 мая 2022, 22:42 | Обновлено 08 мая 2022, 23:48
2104
3

Миколенко стал пятым украинцем, который забил в АПЛ

Список украинских бомбардиров АПЛ возглавляет Сергей Ребров

08 мая 2022, 22:42 | Обновлено 08 мая 2022, 23:48
2104
3
Миколенко стал пятым украинцем, который забил в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Свой десятый матч в АПЛ в составе «Эвертона» Виталий Миколенко отметил премьерным голом, на 6-й минуте поразив ворота «Лестера» (2:1). 22-летний защитник стал пятым украинским легионером, забивавшим в элитном английском дивизионе.

Всего в Туманном Альбионе наш квинтет записал на свой счет 33 гола. А список украинских бомбардиров уже 20 лет возглавляет Сергей Ребров - 10 мячей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Украинские легионеры, забивавшие в АПЛ

 

Игрок

Клуб

Сезоны

Голы

Игры

1.

Сергей РЕБРОВ

Тоттенхэм

2001-2002

10

59

2.

Андрей ШЕВЧЕНКО

Челси

2007-2010

9

48

3.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Вест Хэм

2018-2022

8

64

4.

Андрей ВОРОНИН

Ливерпуль

2008-2010

5

27

5.

Виталий МИКОЛЕНКО

Эвертон

2022

1

10

Сезоны обозначены годом их окончания

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Источник Sport.ua
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Maks Maks
А самым успешным был Олег Лужный
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+1
Tasha19
А дійсно Лужний то не забивав в АПЛ, здається Лужний взагалі не забивав за Арсенал.
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0
Саша Лапій
Ярмола в Англії у 2007-10, серйозно?) 
Ответить
0
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