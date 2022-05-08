Миколенко стал пятым украинцем, который забил в АПЛ
Список украинских бомбардиров АПЛ возглавляет Сергей Ребров
Свой десятый матч в АПЛ в составе «Эвертона» Виталий Миколенко отметил премьерным голом, на 6-й минуте поразив ворота «Лестера» (2:1). 22-летний защитник стал пятым украинским легионером, забивавшим в элитном английском дивизионе.
Всего в Туманном Альбионе наш квинтет записал на свой счет 33 гола. А список украинских бомбардиров уже 20 лет возглавляет Сергей Ребров - 10 мячей.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Украинские легионеры, забивавшие в АПЛ
|
|
Игрок
|
Клуб
|
Сезоны
|
Голы
|
Игры
|
1.
|
Сергей РЕБРОВ
|
Тоттенхэм
|
2001-2002
|
10
|
59
|
2.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Челси
|
2007-2010
|
9
|
48
|
3.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Вест Хэм
|
2018-2022
|
8
|
64
|
4.
|
Андрей ВОРОНИН
|
Ливерпуль
|
2008-2010
|
5
|
27
|
5.
|
Виталий МИКОЛЕНКО
|
Эвертон
|
2022
|
1
|
10
Сезоны обозначены годом их окончания
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