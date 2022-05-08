Миколенко стал пятым украинцем, который забил в АПЛ

Свой десятый матч в АПЛ в составе «Эвертона» Виталий Миколенко отметил премьерным голом, на 6-й минуте поразив ворота «Лестера» (2:1). 22-летний защитник стал пятым украинским легионером, забивавшим в элитном английском дивизионе.

Всего в Туманном Альбионе наш квинтет записал на свой счет 33 гола. А список украинских бомбардиров уже 20 лет возглавляет Сергей Ребров - 10 мячей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Украинские легионеры, забивавшие в АПЛ

Игрок Клуб Сезоны Голы Игры 1. Сергей РЕБРОВ Тоттенхэм 2001-2002 10 59 2. Андрей ШЕВЧЕНКО Челси 2007-2010 9 48 3. Андрей ЯРМОЛЕНКО Вест Хэм 2018-2022 8 64 4. Андрей ВОРОНИН Ливерпуль 2008-2010 5 27 5. Виталий МИКОЛЕНКО Эвертон 2022 1 10

Сезоны обозначены годом их окончания