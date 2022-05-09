Атлетико обыграл Реал впервые с 2018 года

«Атлетико» одержал победу над «Реалом» (1:0) в матче 35-го тура испанской Ла Лиги.

Подопечные Диего Симеоне победили впервые с 2018 года.

До сегодняшнего дня «матрасники» не могли обыграть соперника 8 игр подряд во всех турнирах. Последняя победа случилась 15 августа 2018 года в Суперкубке УЕФА (4:2).

В рамках Ла Лиги серия «Атлетико» без побед над «Реалом» длилась с февраля 2016 года и составила 11 матчей.