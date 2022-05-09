Испания09 мая 2022, 07:26 | Обновлено 09 мая 2022, 07:27
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Атлетико обыграл Реал впервые с 2018 года
Серия без побед длилась 8 матчей
09 мая 2022, 07:26 | Обновлено 09 мая 2022, 07:27
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«Атлетико» одержал победу над «Реалом» (1:0) в матче 35-го тура испанской Ла Лиги.
Подопечные Диего Симеоне победили впервые с 2018 года.
До сегодняшнего дня «матрасники» не могли обыграть соперника 8 игр подряд во всех турнирах. Последняя победа случилась 15 августа 2018 года в Суперкубке УЕФА (4:2).
В рамках Ла Лиги серия «Атлетико» без побед над «Реалом» длилась с февраля 2016 года и составила 11 матчей.
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