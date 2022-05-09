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Испания
09 мая 2022, 07:26 | Обновлено 09 мая 2022, 07:27
525
0

Атлетико обыграл Реал впервые с 2018 года

Серия без побед длилась 8 матчей

09 мая 2022, 07:26 | Обновлено 09 мая 2022, 07:27
525
0
Атлетико обыграл Реал впервые с 2018 года
Getty Images/Global Images Ukraine

«Атлетико» одержал победу над «Реалом» (1:0) в матче 35-го тура испанской Ла Лиги.

Подопечные Диего Симеоне победили впервые с 2018 года.

До сегодняшнего дня «матрасники» не могли обыграть соперника 8 игр подряд во всех турнирах. Последняя победа случилась 15 августа 2018 года в Суперкубке УЕФА (4:2).

В рамках Ла Лиги серия «Атлетико» без побед над «Реалом» длилась с февраля 2016 года и составила 11 матчей.

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Источник Sport.ua
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