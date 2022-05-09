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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Тоттенхэм – Арсенал
Англия
09 мая 2022, 05:25 | Обновлено 09 мая 2022, 05:27
97
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Тоттенхэм – Арсенал

Поединок состоится в четверг, 12 января

09 мая 2022, 05:25 | Обновлено 09 мая 2022, 05:27
97
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Тоттенхэм – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 12 января, состоится перенесенный матч 22-го тура чемпионата Англии, в котором «Тоттенхэм» примет «Арсенал».

Поединок пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

«Тоттенхэм» – «Арсенал». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

В прямом эфире поединок «Тоттенхэм» – «Арсенал» покажет телеканал Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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