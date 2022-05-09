В четверг, 12 января, состоится перенесенный матч 22-го тура чемпионата Англии, в котором «Тоттенхэм» примет «Арсенал».

Поединок пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

«Тоттенхэм» – «Арсенал». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

В прямом эфире поединок «Тоттенхэм» – «Арсенал» покажет телеканал Setanta Sports.