Англия09 мая 2022, 05:25 | Обновлено 09 мая 2022, 05:27
97
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Тоттенхэм – Арсенал
Поединок состоится в четверг, 12 января
09 мая 2022, 05:25 | Обновлено 09 мая 2022, 05:27
97
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В четверг, 12 января, состоится перенесенный матч 22-го тура чемпионата Англии, в котором «Тоттенхэм» примет «Арсенал».
Поединок пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
«Тоттенхэм» – «Арсенал». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В прямом эфире поединок «Тоттенхэм» – «Арсенал» покажет телеканал Setanta Sports.
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