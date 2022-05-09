Италия09 мая 2022, 05:05 | Обновлено 09 мая 2022, 05:08
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Венеция – Болонья – 4:3. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии
09 мая 2022, 05:05 | Обновлено 09 мая 2022, 05:08
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В поединке 36-го тура итальянской Серии А «Венеция» на своем поле обыграла «Болонью» со счетом 4:3.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Деннис Йонсен (Венеция).
78’
ГОЛ ! С пенальти забил Маттиа Араму (Венеция).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Йерди Схаутен (Болонья).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Арнаутович (Болонья).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Орсолини (Болонья).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Софьян Кьюин (Венеция).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Тома Анри (Венеция).
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