Алексей БЕЛИК: «На ЧМ сборной Украины очень важно пройти как можно дальше»

Экс-игрок сборной Украины Алексей Белик объяснил, почему очень важно, чтобы национальная сборная прошла в финальную часть чемпионата мира в Катаре.

«Понятно, что футбол - спорт №1 в мире. Очень важно пройти как можно дальше. Мы не знаем, когда завершится война, но дай Бог, чтобы как можно скорее. Также мы должны понимать, что после войны у нас тоже будет много разных событий. Думаю, что такая площадка, как чемпионат мира, очень важна для нашей страны, чтобы мы доносили всему миру, что в нашей стране идет война, а может, уже и закончится. Но мы сильно пострадали и весь мир не должен оставаться в стороне, а максимально помогать.

В такой ситуации правильно, что сборы такие продолжительные, но я знаю, что футболисты не совсем любят длинные сборы, когда они идут не до полноценного сезона, а до конкретных двух поединков», - сказал Белик.