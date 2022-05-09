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Чемпионат мира
09 мая 2022, 04:40 | Обновлено 09 мая 2022, 04:59
89
0

Алексей БЕЛИК: «На ЧМ сборной Украины очень важно пройти как можно дальше»

Специалист – о перспективах команды Александра Петракова поехать в Катар

09 мая 2022, 04:40 | Обновлено 09 мая 2022, 04:59
89
0
Алексей БЕЛИК: «На ЧМ сборной Украины очень важно пройти как можно дальше»
Футбол 1/2/3. Алексей Белик

Экс-игрок сборной Украины Алексей Белик объяснил, почему очень важно, чтобы национальная сборная прошла в финальную часть чемпионата мира в Катаре.

«Понятно, что футбол - спорт №1 в мире. Очень важно пройти как можно дальше. Мы не знаем, когда завершится война, но дай Бог, чтобы как можно скорее. Также мы должны понимать, что после войны у нас тоже будет много разных событий. Думаю, что такая площадка, как чемпионат мира, очень важна для нашей страны, чтобы мы доносили всему миру, что в нашей стране идет война, а может, уже и закончится. Но мы сильно пострадали и весь мир не должен оставаться в стороне, а максимально помогать.

В такой ситуации правильно, что сборы такие продолжительные, но я знаю, что футболисты не совсем любят длинные сборы, когда они идут не до полноценного сезона, а до конкретных двух поединков», - сказал Белик.

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Алексей Белик ЧМ-2022 по футболу Александр Петраков сборная Украины по футболу
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Источник Футбол 1/2/3
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