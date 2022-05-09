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Испания
09 мая 2022, 04:04 | Обновлено 09 мая 2022, 04:22
65
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы были близки к тому, чтобы сравнять счет»

Наставник «Реала» – о поражении от «Атлетико»

09 мая 2022, 04:04 | Обновлено 09 мая 2022, 04:22
65
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы были близки к тому, чтобы сравнять счет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Атлетико» (0:1) в матче 35-го тура испанской Примеры.

«Сейчас не время критиковать. Мы не были довольны игрой в первом тайме, потому что у нас было много неточных передач. Психологическая составляющая игры очень важна в таких матчах. Иногда это имеет решающее значение. В этом отношении у «Атлетико» было преимущество. Нам не нужны были очки, но нам нужно было показать хорошую игру. Во втором тайме мы действовали лучше. Нам нужно было дать отдых уставшим игрокам, чтобы предотвратить любые потенциальные проблемы.

Это была хорошая игра, особенно второй тайм Мы были близки к тому, чтобы сравнять счет. Нашим приоритетом было избежать каких-либо проблем, а тем игрокам, которые играли не так много, предоставить игровое время. Так будет и в следующих матчах», - сказал Анчелотти.

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Источник ФК Реал Мадрид
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