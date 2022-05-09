СИМЕОНЕ: «Анчелотти ведет себя одинаково и при победах, и при поражениях»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Реалом» (1:0) в матче 35-го тура испанской Примеры.

«Атлетико» ничего не гарантировано, потому что нужно набрать еще много очков, а впереди у нас три очень сложных соперника. У нас было много моментов, чтобы закончить матч с «Реалом», но мы не сделали этого. Голевые моменты были, нужно доверять игрокам, что они их реализуют.

Нам нужно суметь завершить сезон как можно лучше. В этот нестабильный сезон болельщики всегда поддерживали нас, и это невероятно. Мы несем ответственность перед ними до самого конца.

Я восхищаюсь Анчелотти, восхищаюсь тем, что он ведет себя одинаково и при победах, и при поражениях», - сказал Симоне.