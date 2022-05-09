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  4. СИМЕОНЕ: «Анчелотти ведет себя одинаково и при победах, и при поражениях»
Испания
09 мая 2022, 03:03 | Обновлено 09 мая 2022, 03:32
111
0

СИМЕОНЕ: «Анчелотти ведет себя одинаково и при победах, и при поражениях»

Наставник «Атлетико» восхищается своим визави

09 мая 2022, 03:03 | Обновлено 09 мая 2022, 03:32
111
0
СИМЕОНЕ: «Анчелотти ведет себя одинаково и при победах, и при поражениях»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Реалом» (1:0) в матче 35-го тура испанской Примеры.

«Атлетико» ничего не гарантировано, потому что нужно набрать еще много очков, а впереди у нас три очень сложных соперника. У нас было много моментов, чтобы закончить матч с «Реалом», но мы не сделали этого. Голевые моменты были, нужно доверять игрокам, что они их реализуют.

Нам нужно суметь завершить сезон как можно лучше. В этот нестабильный сезон болельщики всегда поддерживали нас, и это невероятно. Мы несем ответственность перед ними до самого конца.

Я восхищаюсь Анчелотти, восхищаюсь тем, что он ведет себя одинаково и при победах, и при поражениях», - сказал Симоне.

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Диего Симеоне Атлетико Мадрид Реал Мадрид Карло Анчелотти Ла Лига чемпионат Испании по футболу
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Источник Marca
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