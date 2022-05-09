07.05.2022, FT 1 : 3
Германия09 мая 2022, 03:30 |
33
0
Гройтер Фюрт – Боруссия Д – 1:3. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии
09 мая 2022, 03:30 |
33
0
В поединке 33-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Гройтер Фюрт» со счетом 3:1.
События матча
77’
ГОЛ ! Мяч забил Феликс Пасслак (Боруссия Д).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Брандт (Боруссия Д).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Джессик Нганкам (Гройтер Фюрт).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Брандт (Боруссия Д).
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