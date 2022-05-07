Бундеслига. Победы Вольфсбурга, Боруссии Д, Униона и Байера
Завершились четыре матча чемпионата Германии
В рамках 33-го тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» обыграл «Кельн», дортмундская «Боруссия» переиграла «Гройтер Фюрт, «Байер» оказался сильнее «Хоффенхайма», а «Униион» разгромил «Фрайбург».
Чемпионат Германии. 33-й тур
«Кельн» – «Вольфсбург» – 0:1
Гол: Герардт, 43 (0:1).
«Гройтер Фюрт» – «Боруссия» Д – 1:3
Голы: Брандт, 26 (0:1). Нганкам, 70 (1:1). Брандт, 72 (1:2). Пасслак, 77 (1:3).
«Хоффенхайм» – «Байер» – 2:4
Голы: Рюттер, 22 (1:0). Шик, 34 (1:1). Баумгартнер, 36 (2:1). Диаби, 73
«Фрайбург» – «Унион» – 1:4
Голы: Премель, 11 (0:1). Триммель, 30 (0:2). Бекер, 41 (0:3). Хелер, 62 (1:3). Шефер, 90 (1:4).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ужасная история от Ивана Надеина
Лидер сборной Бразилии нацелен на титул