Англия09 мая 2022, 02:18 | Обновлено 09 мая 2022, 02:25
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Арсенал – Лидс – 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
09 мая 2022, 02:18 | Обновлено 09 мая 2022, 02:25
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В поединке 36-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» на своем поле обыграл «Лидс» со счетом 2:1.
События матча
66’
ГОЛ ! Мяч забил Диего Хавьер Льоренте (Лидс).
27’
Люк Эйлинг (Лидс) получает красную карточку.
10’
ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Нкетиа (Арсенал).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Нкетиа (Арсенал).
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