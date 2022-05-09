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Англия
09 мая 2022, 02:18 | Обновлено 09 мая 2022, 02:25
27
0

Арсенал – Лидс – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

09 мая 2022, 02:18 | Обновлено 09 мая 2022, 02:25
27
0
Арсенал – Лидс – 2:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 36-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» на своем поле обыграл «Лидс» со счетом 2:1.

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Диего Хавьер Льоренте (Лидс).
27’
Люк Эйлинг (Лидс) получает красную карточку.
10’
ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Нкетиа (Арсенал).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Нкетиа (Арсенал).
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Источник Sport.ua
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