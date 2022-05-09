Богдан БЕЗКРОВНЫЙ: «Тимощук думает только о себе и своих деньгах»

23-летний украинский вратарь Богдан Безкровный, выступающий за грузинский «Телави», поделился мнением об Анатолии Тимощуке, который продолжил работать в «Зените» после начала полномасштабной российско-украинской войны.

«То что он рисовал себе флаг на лице, это было все на показ. Человек просто боится за свое имущество, ему все равно на других людей.

И не то что просто на обычных людей. Я просто не могу понять, когда твой отец в теробороне Луцка, а он сам находится на территории россии и никак не высказывается, и просто живет. Я не могу понять этого и мне нечего говорить о нем. Человек думает только о себе, о своих деньгах и своем имуществе», - сказал Безкровный.