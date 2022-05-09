Бундеслига. РБ Лейпциг разгромил Аугсбург и вернулся в зону Лиги чемпионов

8 мая состоялись три матча 33-го тура чемпионата Германии.

РБ «Лейпциг» разгромил «Аугсбург» (4:0) У победителей голы забили Андре Силва, Эмиль Форсберг и Кристофер Нкунку, оформивший дубль.

Таким образом, РБ «Лейпциг» набрал 57 очков и занимает 4-е место в Бундеслиге, которое дает право принять участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Бундеслига. 33-й тур

РБ Лейпциг – Аугсбург – 4:0

Голы: Андре Силва, 40, Нкунку, 48, 57, Форсберг, 64 (пен)

Айнтрахт – Боруссия М – 1:1

Голы: Гонсалу Пасьенсия, 65 – Плеа, 4.

Бавария – Штутгарт – 2:2

Голы: Гнабри, 35, Мюллер, 44 – Тиагу Томаш, 8, Калайджич, 52.