Бундеслига. РБ Лейпциг разгромил Аугсбург и вернулся в зону Лиги чемпионов
8 мая состоялись три матча 33-го тура чемпионата Германии
8 мая состоялись три матча 33-го тура чемпионата Германии.
РБ «Лейпциг» разгромил «Аугсбург» (4:0) У победителей голы забили Андре Силва, Эмиль Форсберг и Кристофер Нкунку, оформивший дубль.
Таким образом, РБ «Лейпциг» набрал 57 очков и занимает 4-е место в Бундеслиге, которое дает право принять участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Бундеслига. 33-й тур
РБ Лейпциг – Аугсбург – 4:0
Голы: Андре Силва, 40, Нкунку, 48, 57, Форсберг, 64 (пен)
Айнтрахт – Боруссия М – 1:1
Голы: Гонсалу Пасьенсия, 65 – Плеа, 4.
Бавария – Штутгарт – 2:2
Голы: Гнабри, 35, Мюллер, 44 – Тиагу Томаш, 8, Калайджич, 52.
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