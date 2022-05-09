Эллас Верона

Верона – Милан – 1:3. Дубль Тонали и первое место. Видео голов и обзор игры
Смотрите видеообзор матча 36-го тура чемпионата Италии
В вечернем матче 36-го тура чемпионата Италии «Милан» победил «Верону» со счетом 3:1.
У «Милана» голы забили Сандро Тонали (дубль), и Алессандро Флоренци. У «Вероны» отличился Давиде Фараони.
«Милан» набрал 80 очков и вернул себе лидерство. Россонери на два очка опережают «Интер» за два тура до финиша чемпионата.
Серия А. 36-й тур
Верона – Милан – 1:3
Голы: Фараони, 38 – Тонали, 45+3, 49, Флоренци, 86.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Фараони, 38 мин.
ГОЛ! 1:1. Тонали, 45+3 мин.
ГОЛ! 1:2. Тонали, 49 мин.
ГОЛ! 1:3. Флоренци, 86 мин.
События матча
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