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  4. Верона – Милан – 1:3. Дубль Тонали и первое место. Видео голов и обзор игры
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Милан
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Италия
09 мая 2022, 00:23 | Обновлено 09 мая 2022, 00:50
122
0

Верона – Милан – 1:3. Дубль Тонали и первое место. Видео голов и обзор игры

Смотрите видеообзор матча 36-го тура чемпионата Италии

09 мая 2022, 00:23 | Обновлено 09 мая 2022, 00:50
122
0
Верона – Милан – 1:3. Дубль Тонали и первое место. Видео голов и обзор игры
Getty Images/Global Images Ukraine

В вечернем матче 36-го тура чемпионата Италии «Милан» победил «Верону» со счетом 3:1.

У «Милана» голы забили Сандро Тонали (дубль), и Алессандро Флоренци. У «Вероны» отличился Давиде Фараони.

«Милан» набрал 80 очков и вернул себе лидерство. Россонери на два очка опережают «Интер» за два тура до финиша чемпионата.

Серия А. 36-й тур

Верона – Милан – 1:3

Голы: Фараони, 38 – Тонали, 45+3, 49, Флоренци, 86.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Фараони, 38 мин.

ГОЛ! 1:1. Тонали, 45+3 мин.

ГОЛ! 1:2. Тонали, 49 мин.

ГОЛ! 1:3. Флоренци, 86 мин.

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Алессандро Флоренци (Милан).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Сандро Тонали (Милан).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Сандро Тонали (Милан).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Марко-Давиде Фараони (Эллас Верона).
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Источник Sport.ua
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