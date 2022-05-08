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Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
08 мая 2022, 21:50 | Обновлено 08 мая 2022, 21:59
637
0

Верона – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 мая в 21:45 видеотрансляцию матча 35-го тура Серии A

08 мая 2022, 21:50 | Обновлено 08 мая 2022, 21:59
637
0
Верона – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

8 мая в 21:45 проходит матч 35-го тура Серии A между командами «Верона» и «Милан».

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Верона – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Сандро Тонали (Милан).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Марко-Давиде Фараони (Эллас Верона).
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Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн Верона - Милан Верона Милан
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Источник Sport.ua
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