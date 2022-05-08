Италия08 мая 2022, 21:50 | Обновлено 08 мая 2022, 21:59
637
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Верона – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 мая в 21:45 видеотрансляцию матча 35-го тура Серии A
08 мая 2022, 21:50 | Обновлено 08 мая 2022, 21:59
637
0
8 мая в 21:45 проходит матч 35-го тура Серии A между командами «Верона» и «Милан».
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Верона – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд
L'1⃣1⃣ scelto da mister #Tudor per #VeronaMilan 💪#HVFC #SerieATIM #DaiVerona pic.twitter.com/31Z4kjrmiq— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) May 8, 2022
События матча
45’
ГОЛ ! Мяч забил Сандро Тонали (Милан).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Марко-Давиде Фараони (Эллас Верона).
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