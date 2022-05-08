ВИДЕО. Большая драма. Вильярреал упустил победу над Севильей на 90+5 мин.
В 35-м туре чемпионата Испании «Эспаньол» и «Осасуна» тоже разошлись миром
В матче 35-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» и «Севилья» сыграли вничью со счетом 1:1.
На 86-й минуте хозяев вперед вывел Джовани Ло Чельсо, однако на 90+5 минуте счет сравнял Жюль Кунде.
«Вильярреал» набрал 53 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице. «Севилья» набрала 65 очков и входит в топ-3.
Ла Лига. 35-й тур
Вильярреал – Севилья – 1:1
Голы: Ло Чельсо, 86 – Кунде, 90+5.
Эспаньол – Осасуна – 1:1
Голы: Меламед, 67 – Барха, 42
Хетафе – Райо Вальекано – 0:0
События матча
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