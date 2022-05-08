Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Большая драма. Вильярреал упустил победу над Севильей на 90+5 мин.
Чемпионат Испании
Эспаньол
08.05.2022, FT 1 : 1
Осасуна
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
08 мая 2022, 22:52 | Обновлено 08 мая 2022, 23:05
427
0

ВИДЕО. Большая драма. Вильярреал упустил победу над Севильей на 90+5 мин.

В 35-м туре чемпионата Испании «Эспаньол» и «Осасуна» тоже разошлись миром

08 мая 2022, 22:52 | Обновлено 08 мая 2022, 23:05
427
0
ВИДЕО. Большая драма. Вильярреал упустил победу над Севильей на 90+5 мин.
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 35-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» и «Севилья» сыграли вничью  со счетом 1:1.

На 86-й минуте хозяев вперед вывел Джовани Ло Чельсо, однако на 90+5 минуте счет сравнял Жюль Кунде.

«Вильярреал» набрал 53 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице. «Севилья» набрала 65 очков и входит в топ-3.

Ла Лига. 35-й тур

Вильярреал – Севилья – 1:1

Голы: Ло Чельсо, 86 – Кунде, 90+5.

Эспаньол – Осасуна – 1:1

Голы: Меламед, 67 – Барха, 42

Хетафе – Райо Вальекано – 0:0

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Рибаудо (Эспаньол).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Кике Барха (Осасуна).
По теме:
Лунин пропустил с пенальти. Атлетико выиграл мадридское дерби у Реала
Ман Сити – Ньюкасл – 5:0. Ассист Зинченко. Видео голов и обзор матча
Атлетико – Реал. Дебют Лунина за мадридцев в Ла Лиге. Смотреть онлайн. LIVE
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Вильярреал - Севилья Вильярреал Севилья Эспаньол Осасуна Райо Вальекано Хетафе видео голов и обзор Жюль Кунде Джовани Ло Чельсо
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большой апсет. Сауль Альварес проиграл Биволу по очкам
Бокс | 08 мая 2022, 07:41 15
Большой апсет. Сауль Альварес проиграл Биволу по очкам
Большой апсет. Сауль Альварес проиграл Биволу по очкам

В ночь на 8 мая в Лас-Вегасе состоялся большой вечер бокса

Где смотреть онлайн бой Cауль Альварес – Дмитрий Бивол
Бокс | 08 мая 2022, 03:40 0
Где смотреть онлайн бой Cауль Альварес – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой Cауль Альварес – Дмитрий Бивол

В ночь на 8 мая 2022 года в Лас-Вегасе состоится большой чемпионский бой

WhoScored. Миколенко – лучший игрок матча против Лестера
Футбол | 08.05.2022, 19:01
WhoScored. Миколенко – лучший игрок матча против Лестера
WhoScored. Миколенко – лучший игрок матча против Лестера
Де Дзерби принял решение вернуться работать в Италию
Футбол | 08.05.2022, 23:11
Де Дзерби принял решение вернуться работать в Италию
Де Дзерби принял решение вернуться работать в Италию
Фергюсона доставили в больницу после брутального нокаута от Чендлера
MMA | 08.05.2022, 11:17
Фергюсона доставили в больницу после брутального нокаута от Чендлера
Фергюсона доставили в больницу после брутального нокаута от Чендлера
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, почему Лэмпард заменил Миколенко
Стало известно, почему Лэмпард заменил Миколенко
08.05.2022, 19:55
Футбол
Президент УЕФА о российских клубах и сборной: «Мы не могли поступить иначе»
Президент УЕФА о российских клубах и сборной: «Мы не могли поступить иначе»
07.05.2022, 18:29 5
Футбол
Президент Вереса рассказал, как рашисты казнили его охранников
Президент Вереса рассказал, как рашисты казнили его охранников
07.05.2022, 10:52 5
Война
ВИДЕО. Нокаут года! Майкл Чендлер фронт-киком чуть не убил Тони Фергюсона
ВИДЕО. Нокаут года! Майкл Чендлер фронт-киком чуть не убил Тони Фергюсона
08.05.2022, 06:45 4
MMA
Сауль Альварес – Дмитрий Бивол. Неожиданное поражение Канело. Видео боя
Сауль Альварес – Дмитрий Бивол. Неожиданное поражение Канело. Видео боя
08.05.2022, 08:30
MMA
ФОТО. «Моя цель не изменилась». Ломаченко вернулся к тренировкам
ФОТО. «Моя цель не изменилась». Ломаченко вернулся к тренировкам
07.05.2022, 19:24
Бокс
АСТАФЬЕВА: «У Милевского на бухло есть деньги, а за суп не может заплатить»
АСТАФЬЕВА: «У Милевского на бухло есть деньги, а за суп не может заплатить»
07.05.2022, 17:17 12
Футбол
Виталий Миколенко забил гол-шедевр за Эвертон в ворота Лестера!
Виталий Миколенко забил гол-шедевр за Эвертон в ворота Лестера!
08.05.2022, 16:10 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем