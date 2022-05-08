ВИДЕО. Большая драма. Вильярреал упустил победу над Севильей на 90+5 мин.

В матче 35-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» и «Севилья» сыграли вничью со счетом 1:1.

На 86-й минуте хозяев вперед вывел Джовани Ло Чельсо, однако на 90+5 минуте счет сравнял Жюль Кунде.

«Вильярреал» набрал 53 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице. «Севилья» набрала 65 очков и входит в топ-3.

Ла Лига. 35-й тур

Вильярреал – Севилья – 1:1

Голы: Ло Чельсо, 86 – Кунде, 90+5.

Эспаньол – Осасуна – 1:1

Голы: Меламед, 67 – Барха, 42

Хетафе – Райо Вальекано – 0:0