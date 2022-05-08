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  4. Мадрид. 19-летний Алькарас обыграл в финале действующего чемпиона
ATP
08 мая 2022, 20:55 | Обновлено 08 мая 2022, 20:57
664
2

Мадрид. 19-летний Алькарас обыграл в финале действующего чемпиона

После побед над Надалем и Джоковичем Карлос легко одолел Александра Зверева

08 мая 2022, 20:55 | Обновлено 08 мая 2022, 20:57
664
2
Мадрид. 19-летний Алькарас обыграл в финале действующего чемпиона
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

В воскресенье состоялся финальный матч в рамках грунтового Мастерса в Мадриде.
 
В матче за титул действующий чемпион Александр Зверев из Германии проиграл 19-летнему испанцу Карлосу Алькарасу, который на пути в финал остановил Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. 
 
Мадрид. Финал
Карлос Алькарас (Испания) – Александр Зверев (Германии) – 6:3, 6:1
 
Для Алькараса это второй титул серии Мастерс. Ранее в этом году он уже выигрывал в Майами.
 
Карлос провел пятый финал на турнирах ATPи еще ни разе не проигрывал. В текущем сезоне у него уже четыре титула. С новой недели он поднимется на шестую строчку мирового рейтинга, обновив личный рекорд.
 
Зверев в третий раз играл в финале соревнований в Мадриде и впервые проиграл. В финалах Мастерсов у него теперь пять побед и пять поражений.

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ATP Мадрид Александр Зверев Карлос Алькарас
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Maks Maks
Глядя на игру этого Алькараса последние пол года, складывается впечатление, что он практически непобедимый. У него все есть. Подача, удар и форхендом и бекхендом, физика, про его укороченные вообще молчу. Винеров в три раза больше, чем у любого соперника..
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+1
Умник
Хуан карлос фереро конечно робота сделал, Карлос красава слежу за ним год уже.
Первая ракетка мира думаю скоро будет.
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0
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