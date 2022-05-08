Мадрид. 19-летний Алькарас обыграл в финале действующего чемпиона

В воскресенье состоялся финальный матч в рамках грунтового Мастерса в Мадриде.



В матче за титул действующий чемпион Александр Зверев из Германии проиграл 19-летнему испанцу Карлосу Алькарасу, который на пути в финал остановил Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.



Мадрид. Финал

Карлос Алькарас (Испания) – Александр Зверев (Германии) – 6:3, 6:1



Для Алькараса это второй титул серии Мастерс. Ранее в этом году он уже выигрывал в Майами.



Карлос провел пятый финал на турнирах ATPи еще ни разе не проигрывал. В текущем сезоне у него уже четыре титула. С новой недели он поднимется на шестую строчку мирового рейтинга, обновив личный рекорд.



Зверев в третий раз играл в финале соревнований в Мадриде и впервые проиграл. В финалах Мастерсов у него теперь пять побед и пять поражений.