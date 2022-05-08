Стало известно, почему Лэмпард заменил Миколенко

В матче 36-го тура чемпионата Англии «Эвертон» на выезде одолел «Лестер» (2:1).

В составе ливерпульцев сразу два игрока досрочно покинули поле. Виталий Миколенко был заменен на 66-й минуте. Как сообщил главный тренер команды Фрэнк Лэмпард, причиной стала судорога.



Еще в первой половине встречи поле покинул колумбийский защитник Ерри Мина. У него также ничего страшного, но нужно будет пройти дополнительное обследование.