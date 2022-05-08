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Англия
08 мая 2022, 19:55 | Обновлено 08 мая 2022, 20:25
7034
0

Стало известно, почему Лэмпард заменил Миколенко

Виталия схватила судорога

08 мая 2022, 19:55 | Обновлено 08 мая 2022, 20:25
7034
0
Стало известно, почему Лэмпард заменил Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В матче 36-го тура чемпионата Англии «Эвертон» на выезде одолел «Лестер» (2:1).

В составе ливерпульцев сразу два игрока досрочно покинули поле. Виталий Миколенко был заменен на 66-й минуте. Как сообщил главный тренер команды Фрэнк Лэмпард, причиной стала судорога.
 
Еще в первой половине встречи поле покинул колумбийский защитник Ерри Мина. У него также ничего страшного, но нужно будет пройти дополнительное обследование.

 

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Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лестер Виталий Миколенко Лестер - Эвертон Ерри Мина Фрэнк Лэмпард
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Источник ФК Эвертон
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