Англия08 мая 2022, 19:55 | Обновлено 08 мая 2022, 20:25
7034
0
Стало известно, почему Лэмпард заменил Миколенко
Виталия схватила судорога
08 мая 2022, 19:55 | Обновлено 08 мая 2022, 20:25
7034
0
В матче 36-го тура чемпионата Англии «Эвертон» на выезде одолел «Лестер» (2:1).
В составе ливерпульцев сразу два игрока досрочно покинули поле. Виталий Миколенко был заменен на 66-й минуте. Как сообщил главный тренер команды Фрэнк Лэмпард, причиной стала судорога.
Еще в первой половине встречи поле покинул колумбийский защитник Ерри Мина. У него также ничего страшного, но нужно будет пройти дополнительное обследование.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 мая 2022, 17:29 1
Известный в прошлом футболист впечатлен дебютныи голом Миколенко в АПЛ
Футбол | 08 мая 2022, 16:10 7
8 мая в Ливерпуле проходит важный матч 36-го тура чемпионата Англии
Футбол | 07.05.2022, 21:24
Война | 08.05.2022, 13:46
Бокс | 08.05.2022, 13:16
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.05.2022, 11:17
07.05.2022, 09:27 3
07.05.2022, 00:45 2
08.05.2022, 03:40
08.05.2022, 08:30
08.05.2022, 06:45 4
07.05.2022, 09:32
07.05.2022, 19:48 10