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  4. Алан ШИРЕР – о голе Миколенко: «Вау. Какой потрясающий удар»
Англия
08 мая 2022, 17:29 | Обновлено 08 мая 2022, 17:30
2589
1

Алан ШИРЕР – о голе Миколенко: «Вау. Какой потрясающий удар»

Известный в прошлом футболист впечатлен дебютныи голом Миколенко в АПЛ

08 мая 2022, 17:29 | Обновлено 08 мая 2022, 17:30
2589
1
Алан ШИРЕР – о голе Миколенко: «Вау. Какой потрясающий удар»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Легендарный нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер поделился эмоция от дебютного гола Виталия Миколенко за «Эвертон».
 
«Вау. Какой потрясающий удар Миколенко для первого гола в АПЛ», – написал Ширер в твиттере.
 
Отметим, что для Миколенко это десятый матч в АПЛ и первое результативное действие.

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