Англия08 мая 2022, 17:29 | Обновлено 08 мая 2022, 17:30
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Алан ШИРЕР – о голе Миколенко: «Вау. Какой потрясающий удар»
Известный в прошлом футболист впечатлен дебютныи голом Миколенко в АПЛ
08 мая 2022, 17:29 | Обновлено 08 мая 2022, 17:30
2589
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Легендарный нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер поделился эмоция от дебютного гола Виталия Миколенко за «Эвертон».
«Вау. Какой потрясающий удар Миколенко для первого гола в АПЛ», – написал Ширер в твиттере.
Отметим, что для Миколенко это десятый матч в АПЛ и первое результативное действие.
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