Алан ШИРЕР – о голе Миколенко: «Вау. Какой потрясающий удар»

Легендарный нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер поделился эмоция от дебютного гола Виталия Миколенко за «Эвертон».



«Вау. Какой потрясающий удар Миколенко для первого гола в АПЛ», – написал Ширер в твиттере.



Отметим, что для Миколенко это десятый матч в АПЛ и первое результативное действие.