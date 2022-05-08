Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Главное задание на сезон мы не выполнили»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино порассуждал о завершении сезона для его команды. Напомним, парижский клуб стал чемпионов Франции, однако покинул Лигу чемпионов уже на стадии 1/8 финала.

«Крайне тяжело рассуждать на эту тему. Полтора года назад, когда я возглавил команду, главной задачей было выиграть Лигу чемпионов. Поскольку мы не добились этой цели, то тяжело оценивать.

Как бы там ни было, есть удовлетворение от 10-го чемпионства в истории клуба. Национальный титул всегда значим», – сказал Почеттино.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ уступил «Реалу» (1:0, 1:3).

Ранее сообщалось, что Почеттино в конце сезона покинет клуб.