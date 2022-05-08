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  4. Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Главное задание на сезон мы не выполнили»
Чемпионат мира
08 мая 2022, 14:30 |
211
0

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Главное задание на сезон мы не выполнили»

ПСЖ не выиграл Лигу чемпионов, что будет стоить тренеру работы

08 мая 2022, 14:30 |
211
0
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Главное задание на сезон мы не выполнили»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино порассуждал о завершении сезона для его команды. Напомним, парижский клуб стал чемпионов Франции, однако покинул Лигу чемпионов уже на стадии 1/8 финала.

«Крайне тяжело рассуждать на эту тему. Полтора года назад, когда я возглавил команду, главной задачей было выиграть Лигу чемпионов. Поскольку мы не добились этой цели, то тяжело оценивать.

Как бы там ни было, есть удовлетворение от 10-го чемпионства в истории клуба. Национальный титул всегда значим», – сказал Почеттино.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ уступил «Реалу» (1:0, 1:3).

Ранее сообщалось, что Почеттино в конце сезона покинет клуб.

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Источник L'Equipe
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