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08 мая 2022, 14:10 | Обновлено 08 мая 2022, 14:11
716
1

Андрей ШЕВЧЕНКО: «С Кристен Пазик чувствую себя защищенным и любимым»

45-летний украинец пребывает в браке с 2004 года

08 мая 2022, 14:10 | Обновлено 08 мая 2022, 14:11
716
1
Андрей ШЕВЧЕНКО: «С Кристен Пазик чувствую себя защищенным и любимым»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился некоторыми подробностями своей семейной жизни и брака с американской моделью Кристен Пазик.

«У нас четверо сыновей. Иногда они преувеличивают свою роль, так что нужно поставить их в соответствие. Мой второй сын играет в футбол. Я очень счастлив, но это невероятно трудный путь. Он старается, я ему во всем помогаю, но много раз объяснял, как это тяжело».

«Моя жена Кристен Пазик всегда со мной рядом, она мне во всем помогает. Брак – важная работа, но с ней каждый день я чувствую себя счастливым, чувствую себя защищенным, чувствую себя любимым», - заявил Шевченко.

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Андрей Шевченко Кристен Пазик lifestyle
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Источник IlSussidiario
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Володимир Підвірний
Наступна дитина буде точно дівчинка. Андрію не зупиняйся.
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