Андрей ШЕВЧЕНКО: «С Кристен Пазик чувствую себя защищенным и любимым»
45-летний украинец пребывает в браке с 2004 года
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился некоторыми подробностями своей семейной жизни и брака с американской моделью Кристен Пазик.
«У нас четверо сыновей. Иногда они преувеличивают свою роль, так что нужно поставить их в соответствие. Мой второй сын играет в футбол. Я очень счастлив, но это невероятно трудный путь. Он старается, я ему во всем помогаю, но много раз объяснял, как это тяжело».
«Моя жена Кристен Пазик всегда со мной рядом, она мне во всем помогает. Брак – важная работа, но с ней каждый день я чувствую себя счастливым, чувствую себя защищенным, чувствую себя любимым», - заявил Шевченко.
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