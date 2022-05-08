Андрей ШЕВЧЕНКО: «С Кристен Пазик чувствую себя защищенным и любимым»

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился некоторыми подробностями своей семейной жизни и брака с американской моделью Кристен Пазик.

«У нас четверо сыновей. Иногда они преувеличивают свою роль, так что нужно поставить их в соответствие. Мой второй сын играет в футбол. Я очень счастлив, но это невероятно трудный путь. Он старается, я ему во всем помогаю, но много раз объяснял, как это тяжело».

«Моя жена Кристен Пазик всегда со мной рядом, она мне во всем помогает. Брак – важная работа, но с ней каждый день я чувствую себя счастливым, чувствую себя защищенным, чувствую себя любимым», - заявил Шевченко.