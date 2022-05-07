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  4. В Пескаре ждать не стоит. Шевченко объяснил, почему ему не до футбола
Италия
07 мая 2022, 09:57 |
229
0

В Пескаре ждать не стоит. Шевченко объяснил, почему ему не до футбола

Легендарный экс-футболист занят вопросами помощи пострадавшим от войны

07 мая 2022, 09:57 |
229
0
В Пескаре ждать не стоит. Шевченко объяснил, почему ему не до футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко (слева) и мэр Милана Джузеппе Сала

Бывший форвард сборной Украины и наставник «сине-желтых» Андрей Шевченко дал понять, что не намерен заниматься футбольными вопросами до тех пор, пока не завершится российская военная агрессия против Украины.

«Это очень тяжелая ситуация, особенно сложными были первые несколько недель. Это был шок, я никогда не думал, что россия может начать войну против нас. Мы живем во время, когда дети и мирные жители гибнут каждый день под обстрелами вражеских ракет».

«В данный момент я сосредоточен только на проектах помощи моей стране. Я надеюсь, что мир наступит и люди смогут вернуться в свои дома. Только после этого я хотел бы снова вернуться в футбол», - заявил Шевченко.

Напомним, несколько дней назад сообщалось о том, что Шевченко, как представитель группы предпринимателей, ведет переговоры о приобретении «Пескары», но впоследствии эта информация получила опровержение.

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Андрей Шевченко российско-украинская война Пескара
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Источник fanpage.it
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