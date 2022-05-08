Англия08 мая 2022, 12:20 |
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ВИДЕО. Реакция Клоппа на ничью в матче против Тоттенхэма
«Красные» потеряли важные очки
08 мая 2022, 12:20 |
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«Ливерпуль», который продолжает битву за титул АПЛ, в матче чемпионата Англии на своем поле сыграл с «Тоттенхэмом» вничью 1:1.
Вашему вниманию запись пресс-конференции Юргена Клоппа после матча.
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