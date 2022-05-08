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  4. ВИДЕО. Реакция Клоппа на ничью в матче против Тоттенхэма
Англия
08 мая 2022, 12:20 |
822
1

ВИДЕО. Реакция Клоппа на ничью в матче против Тоттенхэма

«Красные» потеряли важные очки

08 мая 2022, 12:20 |
822
1
ВИДЕО. Реакция Клоппа на ничью в матче против Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль», который продолжает битву за титул АПЛ, в матче чемпионата Англии на своем поле сыграл с «Тоттенхэмом» вничью 1:1.

Вашему вниманию запись пресс-конференции Юргена Клоппа после матча.

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Ливерпуль Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Ливерпуль - Тоттенхэм Юрген Клопп
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Источник Sport.ua
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