Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Атлетико – Реал Мадрид
Встреча состоится восьмого мая
В воскресенье, восьмого мая, состоится поединок 35-го тура чемпионата Испании, в котором «Атлетико» сразится против «Реала».
Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Стартовый свисток Сезара Сото прозвучит в 22:00 по Киеву.
Атлетико – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO.
После 34 туров «Реал» обеспечил себе чемпионство. «Атлетико» идет четвертым, имея в активе 61 очко.
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