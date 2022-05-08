В воскресенье, восьмого мая, состоится поединок 35-го тура чемпионата Испании, в котором «Атлетико» сразится против «Реала».



Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Стартовый свисток Сезара Сото прозвучит в 22:00 по Киеву.

Атлетико – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO.



После 34 туров «Реал» обеспечил себе чемпионство. «Атлетико» идет четвертым, имея в активе 61 очко.