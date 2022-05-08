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Испания
08 мая 2022, 11:53 | Обновлено 08 мая 2022, 11:54
9
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Атлетико – Реал Мадрид

Встреча состоится восьмого мая

08 мая 2022, 11:53 | Обновлено 08 мая 2022, 11:54
9
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Атлетико – Реал Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В воскресенье, восьмого мая, состоится поединок 35-го тура чемпионата Испании, в котором «Атлетико» сразится против «Реала». 
 
Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Стартовый свисток Сезара Сото прозвучит в 22:00 по Киеву.

Атлетико – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO.
 
После 34 туров «Реал» обеспечил себе чемпионство. «Атлетико» идет четвертым, имея в активе 61 очко.

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Источник Sport.ua
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