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  4. Шальке досрочно забронировал себе место в Бундеслиге
Германия
08 мая 2022, 09:48 |
284
0

Шальке досрочно забронировал себе место в Бундеслиге

Гельзенкирхенцы возвращаются в элиту

08 мая 2022, 09:48 |
284
0
Шальке досрочно забронировал себе место в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine

«Шальке» в матче 33-го тура немецкой Второй Бундеслиги обыграл «Санкт-Паули». Игра завершилась со счетом 3:2.

После этой победы клуб из Гельзенкирхена обеспечил себе досрочный выход в Бундеслигу.

«Шальке» набрал 59 очков и занимает первое место в турнирной таблице Второй Бундеслиги сезона-2021/2022. Таким образом, за один тур до конца нынешнего розыгрыша чемпионата команда досрочно вышла в Бундеслигу, из которой вылетела в прошлом сезоне.

Напомним, ранее «Шальке» расторг контракт с Газпромом.

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Источник Sport.ua
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