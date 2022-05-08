Шальке досрочно забронировал себе место в Бундеслиге

«Шальке» в матче 33-го тура немецкой Второй Бундеслиги обыграл «Санкт-Паули». Игра завершилась со счетом 3:2.

После этой победы клуб из Гельзенкирхена обеспечил себе досрочный выход в Бундеслигу.

«Шальке» набрал 59 очков и занимает первое место в турнирной таблице Второй Бундеслиги сезона-2021/2022. Таким образом, за один тур до конца нынешнего розыгрыша чемпионата команда досрочно вышла в Бундеслигу, из которой вылетела в прошлом сезоне.

Напомним, ранее «Шальке» расторг контракт с Газпромом.