ВИДЕО. В Словении как дома. Встреча сборной Украины с президентом УЕФА
Сине-желтые продолжают подготовку к важным июньским матчам
Перед началом вечерней тренировки 7 мая наставник сборной Украины Александр Петраков встретился с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций Александером Чеферином, который с коротким визитом прибыл в родную Словению за несколько дней до 46-го Конгресса УЕФА, который состоится 11 мая в Вене.
Как известно, именно глава европейского футбола пригласил национальную команду Украины провести подготовительные сборы в тренировочном центре Словенского футбольного союза и распорядился, чтобы УЕФА взял на себя все расходы по пребыванию сине-желтых. Ранее Чеферину позвонил по телефону президент УАФ Андрей Павелко, который в военное время решил не покидать территорию родной страны, в дружеском разговоре попросив наведаться в расположение команды.
Следовательно, президент УЕФА лично убедился, все ли в порчдке тренировочном лагере украинцев. Главный тренер сине-желтых Александр Петраков искренне поблагодарил своего известного тезку, с которым знаком издавна, за опеку и гостеприимство, которое проявляют словенцы к украинцам в тяжелое время войны.
«Благодаря вам мы чувствуем себя как дома, за что просто безгранично благодарны всей Словении», – сказал руководитель украинской сборной. В свою очередь Александер Чеферин заверил, что и дальше будет поддерживать украинцев в их нуждах.
Перед началом вечерней тренировки команда аплодисментами поздравила с днем рождения полузащитника Александра Пихаленка, которому исполнилось 25 лет. Как и в начале недели, в сборной снова тандем именинников – юбилей и у старшего менеджера команды Александра Кисткина. По такому случаю на ужин под дружное командное пение «С днем рождения тебя!» торжественно вынесли два праздничных торта.
Но это было уже после тренировки, насыщенной активными действиями. После пробежки и разминки сборники приняли участие в эстафете на скорость контроля мяча с обводкой стоек. Тренерский штаб максимально повышает соревновательный эффект в нынешних занятиях, побуждая футболистов к возвращению игровых кондиций. Во время основной части тренировки, игровых серий, ребята получили соответствующие задания, которые принуждали к быстрому поиску и принятию решения. В интенсивном занятии приняли участие 20 игроков.
Михаил Мудрик завершает восстановление: он уже участвовал в разминке, эстафете, квадрате и в ближайшее время должен полноценно присоединиться ко всем занятиям основной группы игроков. Виктор Цыганков продолжает реабилитацию после повреждения приводящей мышцы бедра. Алексей Гуцуляк, повредивший боковую связку коленного сустава, нуждается в лечении, которое будет проведено под наблюдением врачей сборной.
8 мая у национальной команды Украины будет две тренировки, в частности вечером запланирована двусторонняя игра между сборниками.
ВИДЕО. В Словении как дома. Встреча сборной Украины с президентом УЕФА
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