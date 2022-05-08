ВИДЕО. В Словении как дома. Встреча сборной Украины с президентом УЕФА

Перед началом вечерней тренировки 7 мая наставник сборной Украины Александр Петраков встретился с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций Александером Чеферином, который с коротким визитом прибыл в родную Словению за несколько дней до 46-го Конгресса УЕФА, который состоится 11 мая в Вене.

Как известно, именно глава европейского футбола пригласил национальную команду Украины провести подготовительные сборы в тренировочном центре Словенского футбольного союза и распорядился, чтобы УЕФА взял на себя все расходы по пребыванию сине-желтых. Ранее Чеферину позвонил по телефону президент УАФ Андрей Павелко, который в военное время решил не покидать территорию родной страны, в дружеском разговоре попросив наведаться в расположение команды.

Следовательно, президент УЕФА лично убедился, все ли в порчдке тренировочном лагере украинцев. Главный тренер сине-желтых Александр Петраков искренне поблагодарил своего известного тезку, с которым знаком издавна, за опеку и гостеприимство, которое проявляют словенцы к украинцам в тяжелое время войны.

«Благодаря вам мы чувствуем себя как дома, за что просто безгранично благодарны всей Словении», – сказал руководитель украинской сборной. В свою очередь Александер Чеферин заверил, что и дальше будет поддерживать украинцев в их нуждах.

Перед началом вечерней тренировки команда аплодисментами поздравила с днем ​​рождения полузащитника Александра Пихаленка, которому исполнилось 25 лет. Как и в начале недели, в сборной снова тандем именинников – юбилей и у старшего менеджера команды Александра Кисткина. По такому случаю на ужин под дружное командное пение «С днем ​​рождения тебя!» торжественно вынесли два праздничных торта.

Но это было уже после тренировки, насыщенной активными действиями. После пробежки и разминки сборники приняли участие в эстафете на скорость контроля мяча с обводкой стоек. Тренерский штаб максимально повышает соревновательный эффект в нынешних занятиях, побуждая футболистов к возвращению игровых кондиций. Во время основной части тренировки, игровых серий, ребята получили соответствующие задания, которые принуждали к быстрому поиску и принятию решения. В интенсивном занятии приняли участие 20 игроков.

Михаил Мудрик завершает восстановление: он уже участвовал в разминке, эстафете, квадрате и в ближайшее время должен полноценно присоединиться ко всем занятиям основной группы игроков. Виктор Цыганков продолжает реабилитацию после повреждения приводящей мышцы бедра. Алексей Гуцуляк, повредивший боковую связку коленного сустава, нуждается в лечении, которое будет проведено под наблюдением врачей сборной.

8 мая у национальной команды Украины будет две тренировки, в частности вечером запланирована двусторонняя игра между сборниками.

ВИДЕО. В Словении как дома. Встреча сборной Украины с президентом УЕФА