В шаге от Лиги Европы. Лацио дома обыграл Сампдорию
«Сассуоло» и «Удинезе» сыграли вничью
В Италии состоялись два матча 36-го тура Серии А.
«Лацио», который ведет борьбу за попадание в Лигу Европы на следующий сезон, на своем поле разобрался с «Сампдорией». «Бьянкочелести» забили по голу в каждом из таймов.
«Сассуоло» и «Удинезе», занимающие места в середине турнирной таблицы, сыграли вничью.
Чемпионат Италии. 36 тур.
«Сассуоло» – «Удинезе» – 1:1
Голы: Скамакка (6) – Нюйтинк (77).
«Лацио» – «Сампдория» – 2:0
Голы: Габаррон (41), Луис Альберто (59).
«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Габаррон, Марушич, Луис Альберто (Башич, 77), Катальди (Лейва, 66), Милинкович-Савич, Лазари (Хюсай, 78), Дзакканьи (Ромеро, 83), Иммобиле, Фелипе Андерсон.
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Колли, Феррари, Ауджелло, Кандрева, Сабири (Дамсгор, 69), Ринкон, Торсбю (Аскильдсен, 78), Роналду Виейра (Тримболи, 86), Капуто (Квальярелла, 69).
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