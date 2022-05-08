В шаге от Лиги Европы. Лацио дома обыграл Сампдорию

В Италии состоялись два матча 36-го тура Серии А.

«Лацио», который ведет борьбу за попадание в Лигу Европы на следующий сезон, на своем поле разобрался с «Сампдорией». «Бьянкочелести» забили по голу в каждом из таймов.

«Сассуоло» и «Удинезе», занимающие места в середине турнирной таблицы, сыграли вничью.

Чемпионат Италии. 36 тур.

«Сассуоло» – «Удинезе» – 1:1

Голы: Скамакка (6) – Нюйтинк (77).

«Лацио» – «Сампдория» – 2:0

Голы: Габаррон (41), Луис Альберто (59).

«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Габаррон, Марушич, Луис Альберто (Башич, 77), Катальди (Лейва, 66), Милинкович-Савич, Лазари (Хюсай, 78), Дзакканьи (Ромеро, 83), Иммобиле, Фелипе Андерсон.

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Колли, Феррари, Ауджелло, Кандрева, Сабири (Дамсгор, 69), Ринкон, Торсбю (Аскильдсен, 78), Роналду Виейра (Тримболи, 86), Капуто (Квальярелла, 69).