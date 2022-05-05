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Лацио
07.05.2022 21:45 - : -
Сампдория
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Италия
05 мая 2022, 08:15 | Обновлено 05 мая 2022, 08:21
44
0

Лацио – Сампдория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча чемпионата Италии

05 мая 2022, 08:15 | Обновлено 05 мая 2022, 08:21
44
0
Лацио – Сампдория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 7 мая, состоится поединок 36-го тура итальянской Серии А, в котором «Лацио» примет «Сампдорию». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

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Источник MEGOGO
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