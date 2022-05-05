Италия05 мая 2022, 08:15 | Обновлено 05 мая 2022, 08:21
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Лацио – Сампдория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча чемпионата Италии
05 мая 2022, 08:15 | Обновлено 05 мая 2022, 08:21
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В субботу, 7 мая, состоится поединок 36-го тура итальянской Серии А, в котором «Лацио» примет «Сампдорию». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
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