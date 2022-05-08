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  4. Мадрид. Зверев вырвал победу у Циципаса и вышел в финал
ATP
08 мая 2022, 02:41 |
22
0

Мадрид. Зверев вырвал победу у Циципаса и вышел в финал

В финале немец сыграет с испанцем Алькарасом

08 мая 2022, 02:41 |
22
0
Мадрид. Зверев вырвал победу у Циципаса и вышел в финал
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

В полуфинальном противостоянии грунтового Мастерса в Мадриде Александр Зверев одолел грека Стефаноса Циципаса.

Зверев выиграл первый сет, но вторая партия осталась за греком. Решающий сет Зверев провел увкеренно и впервые обыграл Циципаса на грунте.

Мадрид. Полуфинал.

Стефанос Циципас – Александр Зверев – 4:6, 6:3, 2:6
 
В финале Зверев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, который ранее в полуфинале обыграл Новака Джоковича.

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ATP Мадрид Александр Зверев Стефанос Циципас Карлос Алькарас
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Источник Sport.ua
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