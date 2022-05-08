ATP08 мая 2022, 02:41 |
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Мадрид. Зверев вырвал победу у Циципаса и вышел в финал
В финале немец сыграет с испанцем Алькарасом
08 мая 2022, 02:41 |
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В полуфинальном противостоянии грунтового Мастерса в Мадриде Александр Зверев одолел грека Стефаноса Циципаса.
Зверев выиграл первый сет, но вторая партия осталась за греком. Решающий сет Зверев провел увкеренно и впервые обыграл Циципаса на грунте.
Мадрид. Полуфинал.
Стефанос Циципас – Александр Зверев – 4:6, 6:3, 2:6
В финале Зверев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, который ранее в полуфинале обыграл Новака Джоковича.
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