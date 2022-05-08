Мадрид. Зверев вырвал победу у Циципаса и вышел в финал

В полуфинальном противостоянии грунтового Мастерса в Мадриде Александр Зверев одолел грека Стефаноса Циципаса.

Зверев выиграл первый сет, но вторая партия осталась за греком. Решающий сет Зверев провел увкеренно и впервые обыграл Циципаса на грунте.

Мадрид. Полуфинал.

Стефанос Циципас – Александр Зверев – 4:6, 6:3, 2:6



В финале Зверев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, который ранее в полуфинале обыграл Новака Джоковича.