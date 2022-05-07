Мадрид. Алькарас после победы над Надалем обыграл еще и Джоковича
Карлос вышел в финал грунтового Мастерса, переписав историю
Состоялся первый полуфинальный матч в рамках грунтового Мастерса в Мадриде.
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович в трех затяжных сетах уступил испанцу Карлосу Алькарасу. Встреча продолжалась 3 часа 38 минут.
Мадрид. Полуфинал
Карлос Алькарас (Испания) – Новак Джокович (Сербия) – 6:7(5), 7:5, 7:6(5)
Алькарас стал первым теннисистом в истории, который в рамках грунтового турнира обыграл и Надаля, и Джоковича.
Во втором полуфинале сыграют Стефанос Циципас и Александр Зверев.
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