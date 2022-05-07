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  4. Мадрид. Алькарас после победы над Надалем обыграл еще и Джоковича
ATP
07 мая 2022, 21:07 | Обновлено 07 мая 2022, 21:08
950
2

Мадрид. Алькарас после победы над Надалем обыграл еще и Джоковича

Карлос вышел в финал грунтового Мастерса, переписав историю

07 мая 2022, 21:07 | Обновлено 07 мая 2022, 21:08
950
2
Мадрид. Алькарас после победы над Надалем обыграл еще и Джоковича
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Состоялся первый полуфинальный матч в рамках грунтового Мастерса в Мадриде.
 
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович в трех затяжных сетах уступил испанцу Карлосу Алькарасу. Встреча продолжалась 3 часа 38 минут.
 
Мадрид. Полуфинал
Карлос Алькарас (Испания) – Новак Джокович (Сербия) – 6:7(5), 7:5, 7:6(5)
 
Алькарас стал первым теннисистом в истории, который в рамках грунтового турнира обыграл и Надаля, и Джоковича.
 
Во втором полуфинале сыграют Стефанос Циципас и Александр Зверев.

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ATP Мадрид Новак Джокович Карлос Алькарас
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Источник Sport.ua
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axylinam
Зажглась новая супер звезда в теннисе, что очень хорошо, а то старички уже надоели
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