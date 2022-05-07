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  4. Стефанос Циципас – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
07 мая 2022, 23:53 | Обновлено 08 мая 2022, 01:12
460
0

Стефанос Циципас – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинала Мастерса в Мадриде

07 мая 2022, 23:53 | Обновлено 08 мая 2022, 01:12
460
0
Стефанос Циципас – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

В субботу проходят полуфинальные матчи в рамках грунтового Мастерса в Мадриде.
 
Вторыми на корт выйдут Стефанос Циципас из Греции и Александр Зверев из Германии. Встреча начнется в 23:55 по Киеву.
 
Ранее теннисисты играли десять раз, грек выиграл семь матчей, но в последних четырех счет ничейный. На грунте Циципас пока не проигрывал.
 
Победитель в финале сразится с испанцем Карлосом Алькарасом. 

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Источник Sport.ua
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