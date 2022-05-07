Стефанос Циципас – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу проходят полуфинальные матчи в рамках грунтового Мастерса в Мадриде.



Вторыми на корт выйдут Стефанос Циципас из Греции и Александр Зверев из Германии. Встреча начнется в 23:55 по Киеву.



Ранее теннисисты играли десять раз, грек выиграл семь матчей, но в последних четырех счет ничейный. На грунте Циципас пока не проигрывал.



Победитель в финале сразится с испанцем Карлосом Алькарасом.