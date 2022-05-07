ФОТО. Чеферин посетил тренировку сборной Украины, восстановление Цыганкова

В субботу базу сборной Украины, которая готовится к матчу против Шотландии в Словении, посетил президент УЕФА Александер Чеферин.

Он пообщался с тренером сборной Украины Александром Петраковым.

Что касается тренировок, то полноценно работали все, кроме Виктора Цыганкова, Алексея Гуцуляка и Михаила Мудрика.

Цыганков и Гуцуляк восстанавливаются после повреждений, а Мудрик уже почти восстановился и вскоре полноценно присоединится к тренировочному процессу.