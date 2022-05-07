Чемпионат мира07 мая 2022, 22:55 |
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ФОТО. Чеферин посетил тренировку сборной Украины, восстановление Цыганкова
Президент УЕФА встретился с Александром Петраковым и сборной Украины
07 мая 2022, 22:55 |
656
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В субботу базу сборной Украины, которая готовится к матчу против Шотландии в Словении, посетил президент УЕФА Александер Чеферин.
Он пообщался с тренером сборной Украины Александром Петраковым.
Что касается тренировок, то полноценно работали все, кроме Виктора Цыганкова, Алексея Гуцуляка и Михаила Мудрика.
Цыганков и Гуцуляк восстанавливаются после повреждений, а Мудрик уже почти восстановился и вскоре полноценно присоединится к тренировочному процессу.
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