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  4. ФОТО. Чеферин посетил тренировку сборной Украины, восстановление Цыганкова
Чемпионат мира
07 мая 2022, 22:55 |
656
0

ФОТО. Чеферин посетил тренировку сборной Украины, восстановление Цыганкова

Президент УЕФА встретился с Александром Петраковым и сборной Украины

07 мая 2022, 22:55 |
656
0
ФОТО. Чеферин посетил тренировку сборной Украины, восстановление Цыганкова
uaf.ua

В субботу базу сборной Украины, которая готовится к матчу против Шотландии в Словении, посетил президент УЕФА Александер Чеферин.

Он пообщался с тренером сборной Украины Александром Петраковым.

Что касается тренировок, то полноценно работали все, кроме Виктора Цыганкова, Алексея Гуцуляка и Михаила Мудрика.

Цыганков и Гуцуляк восстанавливаются после повреждений, а Мудрик уже почти восстановился и вскоре полноценно присоединится к тренировочному процессу.

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Александер Чеферин сборная Украины по футболу Александр Петраков Виктор Цыганков Михаил Мудрик Алексей Гуцуляк
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Источник Украинская ассоциация футбола
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